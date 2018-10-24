''Люди оставляли там ноги'': очевидец раскрыл детали ''мясорубки'' с фанатами ЦСКА в Риме

Во время поломки эскалатора станции Repubblica в метро Рима полицейские не сразу поняли, что произошло, и продолжали разгонять фанатов московского ЦСКА дубинками.

Как рассказал один из очевидцев инцидента, Александр из Москвы, в интервью "КП", "скорая" приехала на место происшествия только через 25 минут.

"Я ехал на этом самом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу", - заявил мужчина.

По его словам, эскалатор после поломки продолжал движение еще секунд 30.

"Внизу уже давка, эти порезы и эти острые ступени гармошкой. А он все движется, люди прибывают и прибывают, спотыкаясь об это адское препятствие и оставляя там ноги. Крови было очень много. И криков. В какой-то момент началась паника", - рассказал болельщик.

Александр утверждает, что часть фанатов быстро сориентировалась, они начали "выдергивать" людей на платформу, чтобы не было еще большей давки.

"Потом поняли, что раненые есть, нашлось среди наших несколько человек с медицинским образованием и начали оказывать первую помощь - накладывать жгуты из подручных средств: ремни, одежду с себя снимали. Первая скорая приехала минут, наверное, через 25 только", - добавил он.

Александр отметил, что когда эскалатор остановили, внизу были пострадавшие, а полиция наверху "достала дубинки и начала всех разгонять".

"При этом вниз никто из них даже и не пытался спуститься и помочь. Первых раненых мы наверх сами поднимали. Но не самых тяжелых, а тех, кто полегче. Людей с оторванными ногами трогать боялись, ждали специалистов. Я видел парня, его подняли на парапет и лодыжка грубо говоря лежала рядом с ногой. Торчали кости, крови была лужа", - поделился он.

Мужчина также опроверг информацию итальянских СМИ, что якобы фанаты прыгали, потому эскалатор и сломался.

"Наглое вранье! Все ехали спокойно и даже ни одной песни еще никто не пел к этому моменту. То есть не было ни кричалок, ни прыжков. Просто ехали плотно. На ступеньке по два человека", - заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что среди пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима оказались 15 россиян и четверо украинцев.