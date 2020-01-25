Шестикратный чемпион Украины по футзалу, бывший тренер украинской сборной, с которой завоевал "серебро" Евро-2001 Станислав Гончаренко, резко раскритиковал действия офиса президента Украины.

Станислав Гончаренко

"Вот этот Богдан, который сидящий в офисе президента, эти все паны в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, они во Франции в лучших ресторанах в открытую пьют пиво. Эти люди не могут занимать должности по определению . Но сегодня тот формат, в котором находится президент, он тоже его создает и рисует. Наверное еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу", - отметил 59-летний Гончаренко в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.

Тренер возмутился нелепой процедурой присвоения воинских наград.

"Не очень понимаю вещи на фоне плачущей матери с портретом сына, когда мы вызываем сытых и здоровых лейтенантов и награждаем их за то, что они кому-то удобны. Может быть, их и надо вызывать, но только не на фоне плачущей матери, которая стоит 40 минут при параде на жаре, потеряв сына, а им присваивают звания. Матери уже не вернуть сына, надо уметь это все преподносить. Мать заслуживает на это внимание, но, может быть, не надо ее выводить на площадь и показывать, какая она несчастная. А сделать как-то более комуникабельно, наградив ее квартирой", — сказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало уже несколько миллионов просмотров в Instagram.

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