"Люди должны это сделать": Срна высказался о войне на Донбассе

Хорватский помощник тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна в очередной раз подчеркнул, что клуб ждет окончания войны на Донбассе, чтобы вернуться домой.

Дарио Срна

"УПЛ больше не такая, как была раньше, но снова ее уровень растет. "Шахтер" – первый клуб Украины, мы хотим стать лучше в Европе. Мы не можем изменить ситуацию с войной, люди должны это сделать. Каждый на Донбассе хочет конца войны, мы хотим вернуться туда. Наш дом – Донецк", – цитирует Срну Tuttomercatoweb.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе зарос папоротником опустевший стадион "Шахтер", который находится в Донецке.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Виталий Барабаненко. "Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал он в подписи к снимку.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!