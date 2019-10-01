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1 октября • обновлено в 22:01
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"Люди должны это сделать": Срна высказался о войне на Донбассе

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Хорватский помощник тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна в очередной раз подчеркнул, что клуб ждет окончания войны на Донбассе, чтобы вернуться домой.

Дарио Срна

Дарио Срна

"УПЛ больше не такая, как была раньше, но снова ее уровень растет. "Шахтер" – первый клуб Украины, мы хотим стать лучше в Европе. Мы не можем изменить ситуацию с войной, люди должны это сделать. Каждый на Донбассе хочет конца войны, мы хотим вернуться туда. Наш дом – Донецк", – цитирует Срну Tuttomercatoweb.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе зарос папоротником опустевший стадион "Шахтер", который находится в Донецке.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Виталий Барабаненко. "Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал он в подписи к снимку.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дарио Срна
Тег
ФК Шахтер
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