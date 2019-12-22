"Обманули нагло и цинично": экс-футболист сборной Украины признался про "Л/ДНР"

Экс-полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях агрессии России на востоке Украины.

"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать из Украины, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически. Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема", - цитирует футболиста "Спорт24".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемое министерство спорта "ДНР" опубликовала выдуманную информацию об успехе своих "граждан" на турнире по художественной гимнастике в Португалии.

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