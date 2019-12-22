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22 декабря • обновлено в 18:45
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"Обманули нагло и цинично": экс-футболист сборной Украины признался про "Л/ДНР"

2.6т
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Экс-полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях агрессии России на востоке Украины.

"Обманули нагло и цинично": экс-футболист сборной Украины признался про "Л/ДНР"

"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать из Украины, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически. Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема", - цитирует футболиста "Спорт24".

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Под портретом Путина: сборная Украины выступила в России вместе с "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемое министерство спорта "ДНР" опубликовала выдуманную информацию об успехе своих "граждан" на турнире по художественной гимнастике в Португалии.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Максим Калиниченко
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
"Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично."-таки да, тут не поспоришь...зато теперь без биндер и Омерику не кормлять-жизнь-ляпота...у пушилина уже такая ряха шо скоро треснет, гы! ну а у остальным дырляндийцам остается только затянуть пояса потуже и продолжать кричать "ХУНТА, ДАЙ ЖРАТЬ"...
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. Талисман
. Талисман
Куралесов Вася, Золотые слова!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сказал очень умный и очень образованный)))))
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