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Обожаю Украину: футболист московского "Спартака" ошарашил россиян

3.1тЧитать новость на украинском

Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано, выступающий ныне за московский "Спартак" вспомнил годы, проведенные в Украине, и ответил почему не получил украинского гражданства. При этом лучший бомбардир в истории "горняков" признался в любви нашей стране.

"Ничего серьезного по смене гражданства не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Предложений не было. Но я восемь лет прожил в Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину", – сказал Адриано в интервью Чемпионат.com.

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Тема
чемпионат России
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