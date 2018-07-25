Обожаю Украину: футболист московского "Спартака" ошарашил россиян

Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано, выступающий ныне за московский "Спартак" вспомнил годы, проведенные в Украине, и ответил почему не получил украинского гражданства. При этом лучший бомбардир в истории "горняков" признался в любви нашей стране.

"Ничего серьезного по смене гражданства не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Предложений не было. Но я восемь лет прожил в Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину", – сказал Адриано в интервью Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Шахтера" Фернандо осудил поведение экс-игроков "Динамо" Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые посвятили Украине победу Хорватии над России на чемпионате мира 2018 года.