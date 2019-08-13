"Люблю тебя, Москва!" Скандал на футбольном матче во Львове получил продолжение

Львовский городской совет направил обращение исполнительному директору КФ "Карпаты" Ростиславу Ящишину с требованием объяснить инцидент перед футбольным матчем во Львове, где звучала песня со словами "Люблю тебя, Москва".

Об этом сообщается на официальном сайте. "Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента", – сказано в заявлении.

"Карпаты" - "Мариуполь" sport.ua

Отметим, что Ящишин после случившегося заявил, что надо извиниться за инцидент, а потом найти, кто это сделал, потому что "такая лажа не должна пройти безнаказанно".

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел перед матчем 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Карпаты" - "Мариуполь" (1:1).

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