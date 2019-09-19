Любитель георгиевской ленточки: экс-супруга обвинила Тимощука

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обвинила экс-игрока "Шахтера" и "Зенита" в отсутствии позиции относительно войны между Украиной и Россией.

Анатолий Тимощук Instagram

"Георгиевская ленточка запрещена в Украине после событий на Донбассе. Толик вроде бы на словах разделяет государственную политику, а на деле позиции у него нет (Тимощук неоднократно был замечен с георгиевской лентой в Санкт-Петербурге. — Ред.). Так бывает, когда люди не докапываются до сути. Всего же не расскажешь. Вот меня спрашивают про деньги, алименты, суды. Но это же только часть пазла. И я не вижу смысла объяснять каждому всю подноготную", — сказала Навроцкая в интервью изданию "Советский спорт".

Надежда также рассказала о своем родственнике, который погиб во время войны на Донбассе.

"У меня был сводный брат Максим. Практически всю взрослую жизнь он прожил в Италии, но вернулся и встал в ряды регулярной армии, пошел защищать свою страну, где был застрелен снайпером. Не будем углубляться во взаимоотношения между Россией и Украиной. Просто хочу сказать: представители российских органов передали свои соболезнования. Ну, вот война, так случилось. Однако от Толиных родственников — ни одного звонка. Не мне, хотя бы моему отчиму Игорю, которого наши дети всегда называли дедушкой. Почему люди со стороны приносят соболезнования, а они молчат? Это такая боль", — добавила бывшая супруга футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навроцкая заявляла, что благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами, Тимощук сумел вывести в РФ все свои средства, заработанные за время карьеры.

О спорте и не только – в нашем Instagram!