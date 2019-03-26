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"Любите критиковать": Коноплянка обратился к болельщикам после победы сборной Украины

3.1тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка предложил болельщикам не обращать внимание на игру с Люксембургом, а порадоваться за положительный результат.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

"Вы любите критиковать. Мы победили, давайте все порадуемся. Хорошая команда, умеет играть в футбол, играли компактно, организовано. В их сторону комплименты. Повторю, бывает такое в жизни. Сегодня нам повезло. Ребята хорошо играют. Это было видно. Они выполнили свою установку", — цитирует Коноплянку tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом. Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

Позже Шевченко прокомментировал этот результат, отдав должное футболистам государства-карлика.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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Темы
Люксембург - УкраинаЕвро-2020
Персона
Евгений Коноплянка
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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Evans Judith
Evans Judith
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так убого могут играть только окраинцы...тула сюда...сюда туда...как лошади...а толку ноль
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