Ляшко сказал, когда в Украине пустят болельщиков на трибуны

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признался, что болельщики на стадионы Украины попадут не раньше середины лета.

Виктор Ляшко

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями. Футбол без зрителей - это не футбол. Все команды играют для них. Я всегда призывал украинцев приходить на матчи, только так можно поддержать любимую команду. Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни", – цитирует Ляшко телеканал "Футбол".

Отметим, что накануне главный санитарный врач назвал четыре фактора, которые могут сорвать чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам встречи была определена дата возобновления УПЛ.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики вернутся на трибуны не раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.