Ляп года: итальянский вратарь забил курьезный гол в свои ворота

Вратарь "Асколи" Филиппо Перукини отметился чудовищным ляпом в матче второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Во время поединка против "Палермо" на выезде итальянский голкипер забил странный мяч в свои ворота.

Инцидент произошел на 26-й минуте встречи. Защитник отпасовал мяч Перукини, который во вратарской площади начал финтить и в итоге закатил снаряд в свои ворота.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt — Football HQ (@FootbaII_HQ) 27 декабря 2018 г.

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Поединок "Асколи" проиграл с разгромным счетом 3:0. Помимо автогола в воротах гостей отметились Шимински и Чочев. Таким образом, "Асколи" продлил свою безвыигрышную серию до четырех матчей.

"Палермо" - "Асколи"

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко, которому Андрей Шевченко доверил место в основном составе сборной Украины, отметился жутким ляпом в матче Лиги наций против Словакии. Вратарь национальной команды пропустил обидный гол в средине первого тайма.