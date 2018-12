Ляп года: итальянский вратарь забил курьезный гол в свои ворота

Вратарь "Асколи" Филиппо Перукини отметился чудовищным ляпом в матче второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Во время поединка против "Палермо" на выезде итальянский голкипер забил странный мяч в свои ворота.

Инцидент произошел на 26-й минуте встречи. Защитник отпасовал мяч Перукини, который во вратарской площади начал финтить и в итоге закатил снаряд в свои ворота.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt