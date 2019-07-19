Львовский фарт: семь лучших матчей в истории сборной Украины по футболу

Футбольный Львов – фартовый город для национальной сборной Украины. 18 матчей провела наша главная команда страны на полях стадионов "Украина" и "Арена Львов", одержав 16 побед при всего двух ничьих.

7 июня на поле "Арены Львов" в присутствии 34 195 зрителей, в отборочном матче Евро-2020 наша сборная принимала одного из конкурентов в борьбе за выход в финальную часть – Сербию. Дубль Цыганкова в ворота гостей, оформленный за 100 секунд, стал самым быстрым в истории сборной нашей страны. Это на 13 секунд быстрее двух забитых мячей Олегом Гусевым в матче с Фарерами в отборе на ЧЕ-2008. Тогда наша команда победила со счетом 5:0, те же самые цифры горели на табло и после финального свистка матча с сербами.

Напомню, также дублем в этой игре отличился Коноплянка, а также свой дебютный мяч в составе сборной забил Яремчук. Он же отличился и 10 июня в игре со сборной Люксембурга. Этот единственный мяч и принес победу подопечным Андрея Шевченко. К слову, гол стал 201-м, забитым игроками нашей сборной в официальных матчах. Хочется надеяться, что продолжение следует: в четырех отборочных матчах своей группы "В" наша команда забила семь мячей и пропустила всего один. Впереди еще четыре поединка отбора, заключительный – 17 ноября в гостях со сборной Сербии.

Следующую игру в рамках 5-го тура лидер проведет 7 сентября в гостях с командой Литвы. В этот же вечер сербы встретятся с португальцами, которые в случае неудачи в групповом турнире будут иметь шанс пробиться в финальную часть евросмотрин через финальную часть Лиги наций.

А тем временем СМИ составили рейтинг из семи лучших матчей нашей сборной.

7. 27.03.1999. Отбор ЧЕ-2000. Франция – Украина – 0:0

Матч с действующими чемпионами мира на их поле украинцы провели не просто на равных, а должны были побеждать. Пару классных моментов запорол Скаченко. А в самом конце Шевченко убежал один на один с Бартезом, но переиграть кипера не сумел.

6. 05.10.1996. Отбор ЧМ-1998. Украина – Португалия – 2:1

Первая наша победа над соперником топ-уровня (с Луишем Фигу, Фернандо Коуту, Руем Коштой и другими звездами) в турнирно значимой игре. Это был матч за второе место в группе. "Сине-желтые" сумасшедшим настроем нивелировали разницу в классе и дожали пиренейцев в самой концовке – капитан Юрий Максимов забил победный гол за 4 минуты до свистка.

5. 10.10.2009. Отбор ЧМ-2010. Украина – Англия – 1:0

Только победа над британцами давала нам шанс обойти Хорватию в борьбе за плей-офф, и ее принесла "пушка" днепрянина Назаренко (к радости переполненной "Днепр-Арены"). А ведь были еще незабитый пенальти Шевченко и штанга Милевского. Правда, и нас пару раз Руни простил.

4. 08.06.2005. Отбор ЧМ-2005. Греция – Украина – 0:1

В гости к действующим чемпионам Европы тогда многие ехали как на заклание. А мы выстояли и в концовке забили в контратаке.

3. 7.06.2013. Отбор ЧМ-2014. Черногория – Украина – 0:4

Украинцы с трудом сдержали стартовый натиск хозяев, а на перерыв уходили вдесятером: Зозуля, не сдержавшись, ответил на провокацию соперника. Казалось, шансов нет. Но во втором тайме "сине-желтые" выдали феерию, которую невозможно забыть.

2. 15.11.2013. Плей-офф ЧМ-2014. Украина – Франция – 2:0

Наши могли довести счет и до крупного. Увы, но в ответной игре в Париже "сине-желтые" предстали какой-то бледной тенью себя самих (0:3).

1. 07.06.2019. Отбор ЧЕ-2020. Украина – Сербия – 5:0

Прежде так много "сине-желтые" забивали лишь футбольным карликам, а тут – сопернику, у которого состав игроков в два раза дороже. Украинцы переиграли балканцев по всем статьям.

Дюжина триумфаторов

31 мая "Ливерпуль", победив в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде своих соотечественников из "Тоттенхэма", шестой раз в истории совершили круг почета с самым желанным клубным трофеем футбольной Европы. К слову, впервые "Ливерпуль" завоевал его в 1977 году.

Всего 12 клубов становились обладателеями Кубка чемпионов. Рекордсмен – "Реал" – 13 раз, начиная с 1956 года. В 2018-м мадридцы выиграли трофей в Киеве на поле НСК "Олимпийский". 7 кубковых триумфов в активе "Милана", 5 – у "Баварии" и "Барселоны", 4 – у "Аякса", 3 – у "МЮ" и "Интера". По два раза приз доставался "Бенфике", "Ноттингем Форесту", "Ювентусу" и "Порту". Осенью стартует новый поход европейских клубов за желанным трофеем. Появится ли 13-й его обладатель?

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