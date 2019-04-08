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Львовские фанаты устроили ад в поезде "Укрзалізниці"

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Болельщики футбольного клуба "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов — Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", инцидент произошел 6 апреля, перед матчем "Карпат" против "Ингульца" (1:1, 4:5 по пен.) в Кубке Украины.

"Учитывая жалобы пассажиров и работников поездной бригады, виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров — болельщики ФК "Карпаты", которые сели в поезд на станции Львов", — сказано в сообщении.

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Правоохранителей вызвали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но "ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов".

"В частности, в поезде № 120 Львов - Запорожье пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" в драматичном матче выбил "Динамо" в серии пенальти.

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Место
УкраинаЛьвов
Тег
ФК Карпаты
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Вот это "настоящие" Европейцы....... Выводы делайте сами.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Цеевропа...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
онижедети
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1
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