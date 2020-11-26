Лужный объяснил, почему Украине не стоит оспаривать техническое поражение от Швейцарии

Легендарный защитник "Динамо" Олег Лужный не верит в то, что апелляция Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) может будет удовлетворена.

В комментарии изданию Tribuna он поделился мнением, что такое развитие событий могло быть спланированным. Экс-футболист не понимает, почему в УЕФА приняли такое решение.

"Я думаю, эта история была придумана еще раньше. У нас хватало футболистов, которые готовы были играть, а швейцарцы отказались. На каких основаниях? Доктор кантона Люцерн сказал, что нельзя играть? У них ведь были отрицательные тесты на руках. Теперь нужно играть дальше, что нам остается делать. Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов. Украина имела право играть и была готова выйти на поле. Для меня это решение УЕФА абсолютно непонятное", – заявил Лужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее техническое поражение Украины в матче со Швейцарией прокомментировали главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

В результате этого решения наша сборная вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.