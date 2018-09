Лужа помогла футболисту забить самый необычный гол года

Футболист мексиканского клуба "Монтерей" Хесус Гальярдо забил самый необычный гол года. Оформить это достижение в поединке против "Тихуаны" 24-летнему полузащитнику помогла обычная лужа.

Игра очередного тура чемпионата Мексики проходила под проливным дождем и с большим количеством луж на поле. На 76-й минуте после передачи на ход набегавшему Гальярдо мяч застрял в одной из них, не дав возможности вышедшему из ворот голкиперу его выбить.

Мексиканец обыграл вратаря и забил третий гол своей команды в этой встрече. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

This #Rayados goal was hilarious!



The pitch was so water-logged that the ball held up perfectly for them 3 separate times during the play, enabling Jesús Gallardo to score.



The referee eventually ended the game a few minutes early due to heavy rain.#MTYvsTIJ #LigaMX 🌧️💧 pic.twitter.com/GcK8TmVOjU