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Лунина все же не будет в "Реале": названа причина

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Голкипер "Реала" украинец Андрей Лунин пока не видит себя в составе своего клуба на ближайший сезон и хотел бы вернуться в расположение "Леганеса", где он играл в аренде в сезоне-2018/19.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Как сообщает Defensa Central, судьба Лунина теперь во многом зависит от того, состоится или нет переход одного из двух основных голкиперов "Реала" Кейлора Наваса в другой клуб. 20-летний Лунин хотел бы стать как минимум вторым вратарем "Королевского клуба" и не готов быть третьим, прячась за спинами Тибо Куртуа и того же Наваса.

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При этом, как сообщают испанские СМИ, "Леганес" попытается еще раз арендовать Лунина.

Напомним, в прошлом сезоне в "Леганесе" основным вратарем являлся Иван Куэльяр, а Лунин был его дублером, сыграв в семи матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лунин попал в состав "Реала" на предсезонное турне по США и Канаде.

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Персоны
Андрей ЛунинКейлор Навас
Место
ИспанияМадрид
Тег
Реал Мадрид
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