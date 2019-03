Лунин ярко ответил Зинченко: топ-события украинцев в Европе

Сначала Англия, затем Испания, между тем Бельгия и Венгрия - болельщики этих стран на прошлых выходных не жалели комплиментов украинским игрокам. И вполне по делу.

Минувший уик-энд в европейских чемпионатах стал одним из лучших для украинских легионеров - не только голы и ассисты, но и восторг болельщиков с призами и спорами о месте в основе. В своей традиционной рубрике OBOZREVATEL рассказывает, кому не хватило чуть-чуть для сенсации дня, а кто вдохновился вызовом в сборную, что сходу сделал гол+пас в игре чемпионата.

Лунин "бомбанул" - отбитый пенальти вызывал немало споров

Андрей Лунин, в основном находясь на скамейке запасных "Леганеса", в этот уик-энд получил и громадный шанс, и свою лучшую минуту славы. Из-за дисквалификации основного вратаря "Огурцов" Ивана Куэльяра украинский голкипер еще заранее получил место в старте против "Атлетико", едва не остановив мадридцев!

Андрей отыграл против "Атлетико" очень уверенно и даже отразил пенальти. Но, увы, для полноценного статуса героя украинцу не хватило самую малость - после того, как он отбил мяч с пенальти, не смог его зафиксировать, и нападающий "Атлетико" Сауль добил мяч в цель. 0:1.

Несмотря на такую неудачу, после матча Лунин вызвал настоящий фурор. У болельщиков разгорелись споры насчет того, кто должен быть постоянным основным вратарем "Леганеса" - Лунин или Куэльяр? А фанаты "Реала" (Мадрид), которому принадлежит контракт Лунина, снова забеспокоились, чтобы руководство "сливочных" сохранило такую "жемчужину".

Впрочем, несмотря на такой успех, в следующем матче "Леганеса" наверняка вернется в основу Куэльяр. "Огурцы" хотят продлить испанского вратаря, который сможет без проблем достойно закрыть вратарский вопрос на несколько лет. Лунин же в "Леганесе" в аренде, и летом наверняка уйдет, поэтому тренер "Леганеса" не будет спешить ставить Андрея в основу поперек Куэльяру. В лучшем случае украинец ограничится 15-ми матчами в основе, что прописано в арендном соглашении "Реала" и "Леганеса".

"Леганес" идет 13-м в Примере, имея в активе 33 очка (+8=9-10, 27-32). От 10-й позиции команда Лунина отстает всего на 2 пункта. Также отметим, что за "Огурцов" против "Атлетико" сыграл еще один украинец - Василий Кравец. Защитник действовал на левом фланга и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Зинченко ошибся, но стал лучшим

Матч "Манчестер Сити" против "Уотфорда" (3:1) не ознаменовался для Александра Зинченко чем-то особенным - уже привычное место в основе и много передач с фланга и очередная победа (тем более, соперник не грузил Зинченко работой в обороне).

Хотя небольшой "негативчик" для украинца все же был - именно Александр ошибся в создании искусственного офсайда, когда "Уотфорд" забивал свой единственный мяч, в результате чего оставил оппонента без опеки.

Но в последнее время Зинченко получил отменную популярность и расположение к себе в Англии, снова заслужив ряд положительных оценок за игру. Ну и главное, что Александр путем опроса болельщиков на официальном сайте "Ман Сити" стал лучшим игроком команды в феврале, на пару процентов опередив в "гонке" Серхио Агуэро.

"Ман Сити" является лидером турнирной таблицы АПЛ, на один пункт опережая "Ливерпуль" (74 очка, +24=2-4, 79-21).

