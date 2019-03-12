Лунин ярко ответил Зинченко: топ-события украинцев в Европе

Сначала Англия, затем Испания, между тем Бельгия и Венгрия - болельщики этих стран на прошлых выходных не жалели комплиментов украинским игрокам. И вполне по делу.

Минувший уик-энд в европейских чемпионатах стал одним из лучших для украинских легионеров - не только голы и ассисты, но и восторг болельщиков с призами и спорами о месте в основе. В своей традиционной рубрике OBOZREVATEL рассказывает, кому не хватило чуть-чуть для сенсации дня, а кто вдохновился вызовом в сборную, что сходу сделал гол+пас в игре чемпионата.

Лунин "бомбанул" - отбитый пенальти вызывал немало споров

Андрей Лунин, в основном находясь на скамейке запасных "Леганеса", в этот уик-энд получил и громадный шанс, и свою лучшую минуту славы. Из-за дисквалификации основного вратаря "Огурцов" Ивана Куэльяра украинский голкипер еще заранее получил место в старте против "Атлетико", едва не остановив мадридцев!

Андрей Лунин

Андрей отыграл против "Атлетико" очень уверенно и даже отразил пенальти. Но, увы, для полноценного статуса героя украинцу не хватило самую малость - после того, как он отбил мяч с пенальти, не смог его зафиксировать, и нападающий "Атлетико" Сауль добил мяч в цель. 0:1.

Несмотря на такую неудачу, после матча Лунин вызвал настоящий фурор. У болельщиков разгорелись споры насчет того, кто должен быть постоянным основным вратарем "Леганеса" - Лунин или Куэльяр? А фанаты "Реала" (Мадрид), которому принадлежит контракт Лунина, снова забеспокоились, чтобы руководство "сливочных" сохранило такую "жемчужину".

Впрочем, несмотря на такой успех, в следующем матче "Леганеса" наверняка вернется в основу Куэльяр. "Огурцы" хотят продлить испанского вратаря, который сможет без проблем достойно закрыть вратарский вопрос на несколько лет. Лунин же в "Леганесе" в аренде, и летом наверняка уйдет, поэтому тренер "Леганеса" не будет спешить ставить Андрея в основу поперек Куэльяру. В лучшем случае украинец ограничится 15-ми матчами в основе, что прописано в арендном соглашении "Реала" и "Леганеса".

"Леганес" идет 13-м в Примере, имея в активе 33 очка (+8=9-10, 27-32). От 10-й позиции команда Лунина отстает всего на 2 пункта. Также отметим, что за "Огурцов" против "Атлетико" сыграл еще один украинец - Василий Кравец. Защитник действовал на левом фланга и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Зинченко ошибся, но стал лучшим

Матч "Манчестер Сити" против "Уотфорда" (3:1) не ознаменовался для Александра Зинченко чем-то особенным - уже привычное место в основе и много передач с фланга и очередная победа (тем более, соперник не грузил Зинченко работой в обороне).

Александр Зинченко (справа) в матче с "Уотфордом"

Хотя небольшой "негативчик" для украинца все же был - именно Александр ошибся в создании искусственного офсайда, когда "Уотфорд" забивал свой единственный мяч, в результате чего оставил оппонента без опеки.

Но в последнее время Зинченко получил отменную популярность и расположение к себе в Англии, снова заслужив ряд положительных оценок за игру. Ну и главное, что Александр путем опроса болельщиков на официальном сайте "Ман Сити" стал лучшим игроком команды в феврале, на пару процентов опередив в "гонке" Серхио Агуэро.

"Ман Сити" является лидером турнирной таблицы АПЛ, на один пункт опережая "Ливерпуль" (74 очка, +24=2-4, 79-21).

A month to remember for @Azinchenko17 📆🏆 as he is named February's @EtihadAirways player of the month!



🔵 #mancity pic.twitter.com/QBMkLBXxnr — Manchester City (@ManCity) March 10, 2019

Петряк напомнил о себе сразу двумя ассистами

Иван Петряк, наверное, проводит лучший сезон в своей карьере - он сразу стал основным в венгерском "Ференцвароше" и начал забивать или отдавать. И хотя в 2019-м Петряк немного притих, но сейчас снова напомнил о себе двумя результативными передачами.

Иван Петряк

"Ференцварош" играл с МТК в очередном туре чемпионата, и Петряк своими передачами фактически обеспечил два гола из трех. А "Ференцварош", который тренирует еще один украинец - Сергей Ребров, только укрепил свои лидерские позиции (8 очков перевеса над ближайшим конкурентом) и уверенно идет к чемпионству.

Получил приглашение от Андрея Шевченко и "сорвал крышу"

Интересный уик-энд получился в Чехии у Эдуарда Соболя. После аренды в местный "Яблонец" защитник особо не мог себя найти на новом месте, но в матче с "Теплице" довольно неожиданно перевернул ход поединка. Сначала украинец помог своей команде отыграться, а затем и сам забил - оказалось, победный гол.

Стоит отметить, что такой прорыв Соболя произошел после вызова футболиста в сборную Украины. Соболь больше года не получал приглашения от Андрея Шевченко, а когда все-таки дождался вызова на ближайшие матчи сборной, "отметил" это дело дебютным голом за "Яблонец". Команда Соболя на данный момент идет 4-й в чемпионате Чехии, отставая от 3-го места на 7 очков (40 очков, +12=4-8, 44-24).

Зозуля сотворил чудо-удар, но не стал спасителем

После отличной серии в феврале и восхождения на вершину таблицы Сегунды у "Альбасете" Романа Зозули пошел небольшой спад. Команда проиграла уже второй матч кряду, а украинец никак не может помочь "Альбасете" забить.

Роман Зозуля (на дальнем плане) twitter.com/AlbaceteBPSAD

В предыдущем туре Сегудны, сражаясь с "Химнастиком", Зозуля вообще попал в настоящую драму. До последних минут игры держалась ничья 0:0, "Химнастик" забил с пенальти на 94-й минуте. "Альбасете" из последних сил бросился вперед, и Зозуля таки получил возможность пробить, причем довольно необычно. И Роман попал в створ, но всего лишь в перекладину!

Как итог, упущенная возможность для спасения и снова поражение, которое отбросило "Альбасете" на 3-е место в турнирной таблице (7 очков до лидера).

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