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Лунин возвращается в "Реал": названо условие

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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может начать будущий сезон в качестве сменщика бельгийца Тибо Куртуа в мадридском "Реале".

В межсезонье главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует окончательно определиться с тройкой голкиперов. По данным ABC, многое будет зависеть от того, останется ли в команде костариканец Кейлор Навас, который надежно засел на скамейке запасных.

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Андрей Лунин

Андрей Лунин

Если Навас покинет "Реал" будущим летом, то именно Лунин займет место второго вратаря. Ожидается, что сын Зидана Лука не намерен оставаться в роли третьего номера, и может отправиться в команду, где ему будет гарантирована игровая практика.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный враг мадридского "Реала" в чемпионате Испании, каталонская "Барселона", совершил эпичный камбэк в матче с "Вильярреалом".

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Андрей Лунин
Теги
Реал Мадридсборная Украины по футболу
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Сина ЗІДАНА звати - Люка !
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