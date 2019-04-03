Лунин возвращается в "Реал": названо условие

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может начать будущий сезон в качестве сменщика бельгийца Тибо Куртуа в мадридском "Реале".

В межсезонье главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует окончательно определиться с тройкой голкиперов. По данным ABC, многое будет зависеть от того, останется ли в команде костариканец Кейлор Навас, который надежно засел на скамейке запасных.

Андрей Лунин

Если Навас покинет "Реал" будущим летом, то именно Лунин займет место второго вратаря. Ожидается, что сын Зидана Лука не намерен оставаться в роли третьего номера, и может отправиться в команду, где ему будет гарантирована игровая практика.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный враг мадридского "Реала" в чемпионате Испании, каталонская "Барселона", совершил эпичный камбэк в матче с "Вильярреалом".

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