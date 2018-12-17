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"Реал" пойдет на радикальный шаг из-за вратаря сборной Украины

2.4тЧитать материал на украинском

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, которого мадридский "Реал" передал в аренду испанскому "Леганесу", может сыграть против своей команды в 1/8 финала Кубка Испании.

"Реал" пойдет на радикальный шаг из-за вратаря сборной Украины

По условиям соглашение, играть против "королевского клуба" украинский голкипер не имеет права, однако мадридский "Реал" готов сделать исключение и дать ему разрешение выступить в этих матчах. Это решение может быть принято из-за недостаточной игровой практики украинца, сообщает AS.

"Реал" сыграет с "Леганесом" 9 и 16 января 2019 года. 19-летний голкипер в этом сезоне провел четыре матча за "Леганес" во всех турнирах и пропустил два мяча.

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''Реал'' хочет вернуть Лунина

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга вратаря сборной Украины Андрея Лунина Анастасия Томазова стала настоящей звездой украинского интернета после того, как тогда еще вратарь "Зари" посвятил ей отбитый пенальти в матче со "Сталью".

Персона
Андрей Лунин
Место
ИспанияМадрид
Теги
Реал МадридЛеганес
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