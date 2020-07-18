Голкипер сборной Украины Лунин стал лучшим в Испании

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Овьедо", стал лучшим игроком матча 41-го тура второго дивизиона чемпионата Испании по футболу.

За поединок против "Расинга" 21-летний голкипер сборной Украины получил 7.5 балла от авторитетного спортивного портала SofaScore. Эта оценка стала наивысшей среди всех игроков обеих команд.

SofaScore

В этой игре Лунин пропустил мяч на 9-й минуте, но его отменили после просмотра VAR.

За 90 минут игрового времени Андрей дважды вынес мяч кулаками, один раз успешно сыграл за пределами штрафной площадки и совершил два сейва. Всего на счету украинца 30 касаний к мячу и 10 точных передач (42%).

Для нашего футболиста этот матч стал шестым "сухим" в сезоне. Всего Лунин пропустил 18 мячей в 19 встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Лунин отбил пенальти в третьем матче в сезоне.

На 12-й минуте матча 38-го тура чемпионата Испании по футболу в Сегунде против "Кадиса" наш соотечественник парировал 11-метровый, который пробивал Алекс Фернандес.