Лунин провел второй "сухой" матч подряд в чемпионате Испании

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин во второй раз подряд сумел оставить ворота своей команды в неприкосновенности, отыграв "на ноль" в матче 35-го тура испанской Сегунды против "Фуэнлабрады".

Поединок проходил в упорной борьбе и закончился нулевой ничьей. Соперники не сумели нанести ни одного удара в створ ворот Лунина, поэтому на счету украинца нет ни одного сейва.

Ничья позволила "Овьедо" еще на одно очко отдалиться от зоны вылета. Команда нашего соотечественника находится на 16-й позиции, опережая "Нумансию", которая идет на 19-м месте, на три очка.

Отметим, что "Альбасете" украинского нападающего Романа Зозули также борется за выживание, находясь на 18-й строчке в таблице и имея два балла преимущества над "Нумансией".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче уверенная игра Лунина в воротах помогла "Овьедо" одержать выездную победу над хихонским "Спортингом" и выйти из зоны вылета.