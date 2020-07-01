Лунин провел великолепный матч в Испании, став лучшим в команде

Максим Богданов Футбол 23:53, 1.07.2020 Обновлено: 00:05, 2.07.2020

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин провел блестящий матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу в Сегунде (вторая по силе лига) против "Мирандеса".

21-летний вратарь сборной Украины по ходу встречи совершил несколько эффектных сейвов, отстояв на ноль. На 89-й минуте украинец получил желтую карточку.

По итогам встречи авторитетный спортивный порта Sofascore поставил украинцу оценку 7.7, что стало лучшим результатом среди всех игроков в команде.

Лунин получил высокую оценку за матч
Источник Sofascore

Отметим, что для Лунина эта игра стала третьей подряд, в которой он не пропустил ни одного гола.

26 июня Андрей отыграл "на ноль" в матче Сегунды против "Фуэнлабрады".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уверенная игра Лунина в воротах помогла "Овьедо" одержать выездную победу над хихонским "Спортингом" и выйти из зоны вылета.

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