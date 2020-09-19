Лунин пропустил сумасшедший гол от партнера по "Реалу". Видео

Максим Иншаков Футбол 16:16, 19.09.2020

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вместе с "королевской" командой продолжает готовится к новому сезону в чемпионате Испании.

21-летний голкипер сборной Украины активно работает на тренировках, оттачивая свое мастерство на ударах одноклубниках.

На одном из занятий высший класс показал бразильский защитник "сливочных" Марсело, забив украинцу роскошный гол в падении через себя.

Андрей был бессилен против такого шедевра.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" заявил Лунина за другой клуб, несмотря на то, что в конце июля проинформировал 21-летнего украинца, что он будет вторым голкипером в мадридском клубе. По этой причине они отпустили Люку Зидана.

После трех лет выступлений в аренде ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо") Лунину планировали предоставить шанс проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Расходы на Офис президента должны вырасти на 354 млн: Ермак заявил об экономии

Военный эксперт: у России есть стратегия давления на Украину, Зеленский стал заложником

Михайлово чудо 2020: что категорически нельзя делать в праздник

Большинство украинцев не поддерживают политику команды Зеленского – опрос