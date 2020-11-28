Лунин пропустил невероятный гол от одноклубника по "Реалу". Видео

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин пропустил фантастическую "свечку" от своего партнера по мадридской команде.

Эпизод случился на тренировке столичного клуба перед игрой с "Алавесом". В одном из моментов мяч оказался у Каземиро, который находился почти на линии вратарской площадки. Бразильский полузащитник эффектно перебросил кожаную сферу за шиворот Лунину. Высокий голкипер не смог спасти ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на одном из занятий "Реала" высший класс показал бразильский защитник "сливочных" Марсело, забив Андрею Лунину роскошный гол в падении через себя.