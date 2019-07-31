Лунин пропустил фантастический гол в первом же матче за "Реал"

Украинский голкипер мадридского "Реал" Андрей Лунин пропустил невероятный удар в матче международного турнира "Audi Сup".

Андрей Лунин

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан впервые в этом сезоне выпустил вратаря сборной Украины. В перерыве игры с "Фенербахче", при счете 2:2, 20-летний украинец заменил Кейлора Наваса.

На 59-й минуте Озана Туфан нанес фантастический "выстрел" метров с 15, с которым наш соотечественник справиться не смог. Эта ошибка Андрея на итог игры не повлияла. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Реала".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навас остается в команде на следующий сезон.

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