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Лунин подставил "Реал"

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Мадридский "Реал" угодил в неприятную ситуацию с вратарями накануне поединка Ла Лиги против "Севильи". Второй голкипер команды Кейлор Навас получил травму и не сможет принять участие во встрече.

Таким образом в обойме "сливочных" остался только Тибо Куртуа, который недавно восстановился после повреждения. Третьего вратаря Кико Кастилью "Реал" отдал в "Лидс", а голкипер сборной Украины Андрей Лунин отказался возвращаться из аренды в "Леганесе". О сроках восстановления Наваса пока ничего не известно, так что теперь у наставника "Реала" Сантьяго Солари возникла проблема с позицией голкипера, которую ему необходимо решить, сообщает AS.

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Андрей Лунин

Андрей Лунин

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Андрей Лунин подписал контракт с мадридским "Реалом". После прихода в столичный клуб Тибо Куртуа украинский вратарь на правах аренды перешел в "Леганес". Из-за недостаточного количества игрового времени королевский клуб собирался вернуть Лунина, однако голкипер сборной Украины предпочел остаться в нынешнем клубе.

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Персоны
Андрей ЛунинКейлор НавасТибо Куртуа
Теги
Реал МадридЛеганес
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Молодец! А то сначало отдали, бо не нужен, потом решили после сезона вернуть в команду, потом взяли еще одного вратаря и нашему парню опять типа стой там иди сюда! Послал их не смотря на все их звездные регалии! Ответка настоящего мужчины!
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