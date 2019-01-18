Лунин подставил "Реал"

Мадридский "Реал" угодил в неприятную ситуацию с вратарями накануне поединка Ла Лиги против "Севильи". Второй голкипер команды Кейлор Навас получил травму и не сможет принять участие во встрече.

Таким образом в обойме "сливочных" остался только Тибо Куртуа, который недавно восстановился после повреждения. Третьего вратаря Кико Кастилью "Реал" отдал в "Лидс", а голкипер сборной Украины Андрей Лунин отказался возвращаться из аренды в "Леганесе". О сроках восстановления Наваса пока ничего не известно, так что теперь у наставника "Реала" Сантьяго Солари возникла проблема с позицией голкипера, которую ему необходимо решить, сообщает AS.

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Андрей Лунин

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Андрей Лунин подписал контракт с мадридским "Реалом". После прихода в столичный клуб Тибо Куртуа украинский вратарь на правах аренды перешел в "Леганес". Из-за недостаточного количества игрового времени королевский клуб собирался вернуть Лунина, однако голкипер сборной Украины предпочел остаться в нынешнем клубе.

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