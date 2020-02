Лунин отразил пенальти, заработанный Зозулей, и помог команде победить

Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти, который был заработан другим украинцем Романом Зозулей, в домашнем матче своей команды против "Альбасете".

На последних минутах первого тайма при счете 1:0 в пользу "Овьедо" гости получили право на угловой, который закончился падением Зозули в штрафной соперника и назначением одиннадцатиметрового. Лунин отразил пенальти, но отбил мяч прямо на игрока, исполнявшего удар, и не сумел справиться с добиванием.

🇺🇦LUNIN Penalty SAVE vs Albasete ✋⚽️ but not enough 1-1 pic.twitter.com/WI3Ch2XzUf