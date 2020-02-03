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3 февраля • обновлено в 10:26
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Лунин отразил пенальти, заработанный Зозулей, и помог команде победить

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Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти, который был заработан другим украинцем Романом Зозулей, в домашнем матче своей команды против "Альбасете".

На последних минутах первого тайма при счете 1:0 в пользу "Овьедо" гости получили право на угловой, который закончился падением Зозули в штрафной соперника и назначением одиннадцатиметрового. Лунин отразил пенальти, но отбил мяч прямо на игрока, исполнявшего удар, и не сумел справиться с добиванием.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Diario de Valladolid

Матч закончился победой "Овьедо" со счетом 3:1, что позволило астурийцам перегнать "Альбасете" в таблице по дополнительным показателям, опустив команду Зозули в зону вылета. Два украинца впервые сыграли друг против друга в чемпионате Испании.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин перешел в "Овьедо" в середине января, но уже успел стать лучшим игроком месяца.

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Андрей Лунин Роман Зозуля
Теги
Альбасете Реал Овьедо
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