Главная Новости
13 февраля • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Лунин откровенно рассказал о карьере в новой команде

1.2т
Читать материал на украинском

Украинский голкипер "Реал Овьедо" Андрей Лунин не согласился со словами о том, что он является главной звездой команды, и рассказал об отношениях с болельщиками.

"Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают", – цитирует украинца агентство Football.ua.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

ФК "Овьедо"

Лунин также сравнил уровень футбола и атмосферу на матчах в испанской Сегунде и украинской Премьер-лиге.

"Главное отличие – это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше", – добавил голкипер.

Новости
Украинец Лунин стал лучшим голкипером тура в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин получил награду лучшего игрока "Овьедо" по итогам января, несмотря на то, что пришел в команду лишь в середине месяца.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Тег
Реал Овьедо
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Вулверхэмптон
VS
Лестер
Обе забьют
1.79 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Айнтрахт
Айнтрахт с форой (+1.5)
1.83 Сделать ставку
Валенсия
VS
Атлетико
Валенсия не проиграет и тотал меньше 2.5
2.18 Сделать ставку
Монако
VS
Монпелье
Победа Монако
1.92 Сделать ставку
Халл Сити
VS
Суонси
Победа Суонси с форой (0)
1.70 Сделать ставку
Эйпен
VS
Гент
Победа Гента с форой (-1)
1.88 Сделать ставку
Вероника Кудерметова
VS
Кики Бертенс
Победа Кики Бертенс со счетом 2:0
1.81 Сделать ставку
Донна Векич
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
1.71 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,5 гейма
1.75 Сделать ставку