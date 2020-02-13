Лунин откровенно рассказал о карьере в новой команде

Украинский голкипер "Реал Овьедо" Андрей Лунин не согласился со словами о том, что он является главной звездой команды, и рассказал об отношениях с болельщиками.
"Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают", – цитирует украинца агентство Football.ua.
Андрей Лунин
ФК "Овьедо"
Лунин также сравнил уровень футбола и атмосферу на матчах в испанской Сегунде и украинской Премьер-лиге.
"Главное отличие – это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше", – добавил голкипер.
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин получил награду лучшего игрока "Овьедо" по итогам января, несмотря на то, что пришел в команду лишь в середине месяца.
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