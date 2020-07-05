Лунин отбил третий пенальти в сезоне

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Овьедо", отбил пенальти в третьем матче в сезоне.

На 12-й минуте матча 38-го тура чемпионата Испании по футболу в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион страны) против "Кадиса" голкипер сборной Украины парировал 11-метровый, который пробивал Алекс Фернандес.

Несмотря на успех нашего соотечественника, "Овьедо" проиграл со счетом 0:2. Всего Лунин в составе "Овьедо" пропустил 13 мячей в 15 встречах, 6 из которых провел на ноль

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Лунин провел блестящий матч 37-го тура Сегунды против "Мирандеса". Андрей по ходу встречи совершил несколько эффектных сейвов, отстояв на ноль.