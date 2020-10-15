Лунин дебютирует за "Реал": СМИ назвали дату

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может провести свой дебютный матч за мадридцев уже в субботу, 17 октября, в рамках шестого тура испанской Ла Лиги против "Кадиса".

Как сообщает издание AS, нашему соотечественнику удалось впечатлить наставника команды Зинедина Зидана и тренера вратарей Роберто Васкеса за ту неделю, которую Лунин провел в расположении "Реала" после досрочного возвращения из сборной Украины. Голкипер сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вернулся в Мадрид, но позже оказалось, что результат первого тестирования был ошибочным.

Основной вратарь команды Тибо Куртуа получил небольшое повреждение, но уже возобновил тренировки. Несмотря на это, в издании считают, что Лунин получит свой шанс в матче с "Кадисом", а бельгиец будет целенаправленно готовиться к поединкам против "Шахтера" в Лиге чемпионов (21 октября) и "Барселоны" в Ла Лиге (24 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский голкипер показал свои лучшие сейвы с тренировок "Реала".