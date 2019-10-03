Лугано - Динамо: смотреть онлайн матч Лиги Европы

После периода неудач "Динамо" стабилизировало игру, и уже в матче с "Лугано" в четверг, 2 октября, "бело-синие" рассчитывают взять 3 очка и укрепиться в лидерах группы Лиги Европы.

Команда Алексея Михайличенко перед отправлением в Швейцарию добыла две победы в чемпионате, и собирается продолжить серию в игре со скромным "Лугано". И хотя "Динамо" не покидают кадровые проблемы, оптимальный состав и важные игроки ротации полностью в строю и отправились с командой на выезд.

Лидеры "Динамо" - Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Сергей Сидорчук dynamo.kiev.ua

Любопытно, что "Динамо" стало одним из трех украинских клубов, которые на этой еврокубковой неделе все играют на нейтральных полях. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо, который начнется 3 октября в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА В

Санкт-Галлен (Швейцария). "АФГ Арена". 22:00

Главный арбитр: Карим Абед (Франция)

"Лугано" (Швейцария) - "Динамо" Киев (Украина)

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Транслировать матч в Украине будет ТК "Футбол 1". Кроме того трансляцию из Швейцарии запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Швейцарская команда выглядит явным андердогом как в матче с "Динамо", так и в группе в целом. На победу "Лугано" букмекеры дают довольно высокий коэффициент 3,8, ничья также оценивается довольно высоко - 3,3. Успех же киевлян оценен цифрами в 2,0.

"Динамо" Киев dynamo.kiev.ua

КТО РАССУДИТ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Игру в Швейцарии с участием киевлян обслужит французская бригада рефери. Главным арбитром выступит 30-летний Карим Абед. Ассистентами на линии назначены Меди Рамуни и Бенджамен Пажес, а четвертым рефери - Флоранн Батта.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо"

"Хватит ли сил у команды до октябрьской паузы? Я вижу и верю, что да. Физическая форма достаточно хорошая, ребята должны выдержать, мы работали над этим. Но здесь еще и сами ребята должны проявить характер".

"В Швейцарии довольно-таки хороший чемпионат, где лидерам составляют добротную конкуренцию команды поменьше. Все зависит от напряженности матчей. "Лугано" нельзя сравнивать, как команда играет в чемпионате и еврокубках. Еврокубки любую команду более дисциплинируют и мотивируют. Для некоторых игроков Лига Европы может быть как отдельный супермаркет. Все то, что ты видишь в чемпионате Швейцарии, нужно увеличивать в несколько раз".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Лугано" (4-5-1): Бауман - Яо, Марич, Кекскес, Депрелла - Лаванчи, Да Коста, Перфекто, Вексеи, Соуза Жуниор - Хофенде

"Динамо" (4-4-2): Бойко - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Цыганков, Гармаш, Сидорчук, Вербич - Родригес, Соль

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