"Динамо" сыграло вничью в Лиге Европы

Киевский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью со швейцарским "Лугано" во 2-м туре Лиги Европы. Поединок на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене завершился со счетом 0:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Лугано" – "Динамо".

С первых минут хозяева захватили инициативу и заставили серьезно поработать Бущана, который занял в воротах место травмированного на разминке Дениса Бойко.

Герндт пробил с острого угла, Георгий парировал, а Карлиньос, добивая головой, попал в перекладину.

Ближе к середине тайма киевская команда стала больше контролировать мяч, однако все обострение сводилось к подачам, и мало угрожало воротам Бауманна.

На 35-й минуте голкипер "Лугано" едва не привез проблемы своей команде, подарил мяч Родригешу, но игрок сборной Люксембурга не смог оперативно разобраться в ситуации. Вместо паса Цыганкову люксембуржец начал обыгрывать вратаря и потерял мяч.

Швейцарцы высоко не прессинговали наших игроков, но на свою половину поля не пускали, организовывая "бетонную" защиту. Создавалось впечатление, что подопечные Михайличенко не знают как подобраться к воротам.

Под занавес первой половины киевляне создали свой первый по-настоящему острый момент. Партнеры вывели Сидорчука на позицию по центру перед штрафной. Сергей бил на технику в правый нижний угол, но вратарь спас.

После перерыва "Динамо" заиграло гораздо активнее и за несколько минут создало пару голевых моментов.

Концовка игры прошла под диктовку киевских футболистов. "Динамо" демонстрировало высокую активность, "Лугано" практически все время оборонялось, но гол так забит и не был.

"Лугано" Швейцария – "Динамо" Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Лугано – Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78).

Динамо – Бущан, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 88), Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Родригеш (Беседин, 70), Цыганков.

Предупреждения: Яо (23), Кадар (35), Шабанов (86).

Лугано - Динамо УЕФА

Лугано - Динамо УЕФА

Лугано - Динамо УЕФА

Лугано - Динамо УЕФА

Лугано - Динамо УЕФА

Лугано - Динамо УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL. в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0).

После этого "бело-синие" в УПЛ добыли историческую победу в Киеве.

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