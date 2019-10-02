Где смотреть онлайн Лугано – Динамо: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

Вице чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 3 октября, сыграет свой второй матч на групповом этапе Лиги Европы.

Команда Алексея Михайличенко отправился в швейцарский Санкт-Галлен, где проведет встречу с "Лугано". Игра состоится на стадионе "АФГ Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лугано – Динамо. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть игру можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Кроме того, трансляцию из Швейцарии запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 3".

Нападающий "Динамо" Фран Соль ФК "Динамо" Киев

Напомним, в стартовой игре турнира украинская команда одержала минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и "Александрия" угодили в странную ситуацию в еврокубках.

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