"Лучший сейв сезона?" УЕФА в восторге от игры украинского голкипера

УЕФА остался в восторге от игры украинского голкипера "Александрии" Юрия Панькива в матче пятого тура Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"А вы видели сейв, который был бы лучше этого, в нынешнем сезоне?" – написано в посте на официальной странице турнира в Twitter.

Have you seen a better save this season?



🚫 Oleksandriya's Yuriy Pankiv 🤯#UEL | @FCO1948 pic.twitter.com/ZtEWKwZq8W