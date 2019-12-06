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6 декабря • обновлено в 16:55
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"Лучший сейв сезона?" УЕФА в восторге от игры украинского голкипера

2.3т
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УЕФА остался в восторге от игры украинского голкипера "Александрии" Юрия Панькива в матче пятого тура Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"А вы видели сейв, который был бы лучше этого, в нынешнем сезоне?" – написано в посте на официальной странице турнира в Twitter.

Юрий Панькив

Юрий Панькив

Footboom.com

Напомним, что, несмотря на отличное выступление Панькива в поединке против немецкой команды, украинский клуб не сумел добиться позитивного результата, проиграв домашний матч со счетом 0:1. Таким образом, "Александрия" утратила все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, поэтому последняя игра в группе станет для нее формальностью.

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Тема
Лига Европы
Теги
ПФК Александрия ФК Вольфсбург
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