"Лучший сейв сезона?" УЕФА в восторге от игры украинского голкипера

УЕФА остался в восторге от игры украинского голкипера "Александрии" Юрия Панькива в матче пятого тура Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"А вы видели сейв, который был бы лучше этого, в нынешнем сезоне?" – написано в посте на официальной странице турнира в Twitter.

Юрий Панькив Footboom.com

Have you seen a better save this season?



🚫 Oleksandriya's Yuriy Pankiv 🤯#UEL | @FCO1948 pic.twitter.com/ZtEWKwZq8W — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 5, 2019

Напомним, что, несмотря на отличное выступление Панькива в поединке против немецкой команды, украинский клуб не сумел добиться позитивного результата, проиграв домашний матч со счетом 0:1. Таким образом, "Александрия" утратила все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, поэтому последняя игра в группе станет для нее формальностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" все еще может пробиться в еврокубковую весну, если выполнит необходимое для этого условие.

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