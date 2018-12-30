"Лучший": Гвардиола посоветовал звездам "Манчестер Сити" учиться у Зинченко

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" публично восхитился футболистом сборной Украины Александром Зинченко.

Александр Зинеченко (слева)

Хавбек "горожан" на 35-й минуте допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота, а спустя 10 минут отдал точный пас.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал парням в перерыве между таймами: "Учитесь у него. Каждый может ошибаться, каждый. Но посмотрите, как он на это отреагировал", – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в матче Премьер-лиги Англии против "Борнмута" партнер по команде экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо сломал Зинченку нос. Футболист в крови покинул поле.

Позже Зинченко в маске в образе персонажа из мультсериала "Симпсоны" изобразил один из украинских художников.