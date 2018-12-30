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"Лучший": Гвардиола посоветовал звездам "Манчестер Сити" учиться у Зинченко

3.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" публично восхитился футболистом сборной Украины Александром Зинченко.

Александр Зинеченко (слева)

Александр Зинеченко (слева)

Хавбек "горожан" на 35-й минуте допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота, а спустя 10 минут отдал точный пас.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал парням в перерыве между таймами: "Учитесь у него. Каждый может ошибаться, каждый. Но посмотрите, как он на это отреагировал", – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Новости
Зинченко забил победный гол и вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в матче Премьер-лиги Англии против "Борнмута" партнер по команде экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо сломал Зинченку нос. Футболист в крови покинул поле.

Позже Зинченко в маске в образе персонажа из мультсериала "Симпсоны" изобразил один из украинских художников.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Александр ЗинченкоПеп Гвардиола
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Зинченко молодец, а статья- дерьмо. Кто соперник, какой счет, и, в конце концов, где таблица чемпионата. Или,я извиняюсь, это не про футбол?
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