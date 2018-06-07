Лучший бомбардир УПЛ покинул "Шахтер": стал известен новый клуб игрока

Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги сезона 2017/2018 (30 матчей, 21 гол) экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра стал игроком лиссабонской "Бенфики".

Об этом сообщает Twitter клуба.

"É um Clube enorme! Acompanho o Benfica desde jovem." — SL Benfica (@SLBenfica) June 6, 2018

Соглашение с 27-летним аргентинцем "орлы" оформили на четыре года. Новую команду футболист обрел на правах свободного агента, поскольку его контракт с "горняками" подошел к концу.

"Это огромный клуб! Я был с "Бенфикой" с тех пор, как был молод, из-за всех аргентинских футболистов, которые играли здесь. Это мечта, чтобы быть в этом клубе, где играли отличные исполнители", - приводит слова Феррейры клубная пресс-служба.

Всего за "Шахтер" аргентинец провел 115 матчей во всех турнирах и отметился 59 голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший одноклубник Феррейры также сменил прописку.