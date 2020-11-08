Лучший бомбардир "Барселоны" получил разрыв мениска и не сыграет с "Динамо"

Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати во время матча чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2) получил разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава.

18-летний футболист был заменен в перерыве.

Ансу Фати получил травму Twitter "Барселоны"

Как сообщает AS, сроки восстановления 18-летнего футболиста могут варьироваться, но уже точно известно, что игрок не сыграет в Киеве в ответном поединке Лиги чемпионов против "Динамо".

Если мениск удастся зашить, восстановление будет занимать три-четыре месяца. При другом варианте, когда разорванный мениск удаляют, время восстановления заметно сократится (около двух месяцев), но в будущем это может привести к дегенеративным проблемам с хрящом.

С четырьмя голами Ансу является лучшим бомбардиром "Барселоны" в текущем испанском первенстве.

6 сентября Фати забил сборной Украины в матче Лиги наций и стал самым молодым автором гола в составе сборной Испании в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября "Динамо" в ослабленном из-за COVID-19 составе минимально проиграло "Барселоне" в 3-м туре ЛЧ.