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''Лучше вдесятером'': Фонсека прокомментировал матч с "Десной"

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поединок его команды 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Десны". Чемпион Украины вдесятером одержал непростую победу в чемпионате.

Фонсека отметил, что в меньшинстве его команда ничем не уступала сопернику. "Мы играли намного лучше вдесятером, чем до этого в полных составах. После удаления Кайоде мы были более опасными и быстрыми. Меня это очень порадовало. Это сложная победа, но мы заслужили этот гол в конце встречи. У нас есть несколько штатных исполнителей стандартов. Майкон - один из них. Он много работает над этим элементом на тренировках. К сожалению, мы не смогли забить с игры, но сделали это в важный момент поединка", - цитирует португальского специалиста Footboom.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтер

Новости
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Комментировать действия арбитра встречи Сергея Бойко, который удалил тренера "Шахтера" и его подопечного, Фонсека не стал. "Я бы не хотел обсуждать судейство сегодня. Почему украинские арбитры не судят важные матчи в Европе? Мне трудно сказать, но это факт. Видимо им стоит задуматься над этим", - кратко ответил португалец.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, чего от него требовал экс-наставник команды Мирча Луческу.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Паулу Фонсека
Объект
ФК Шахтер
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