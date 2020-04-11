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11 апреля • обновлено в 14:38
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"Лучше, чем выступления Зеленского": Худжамов - про акции против русской оккупации

3.2т
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Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что наша страна обязана была проводить акции против российской агрессии.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

ТК Футбол

"Я за то, чтобы проводить акции, которые в свое время проводились в Грузии перед футбольными матчами. Где четко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру", - цитирует футболиста tribuna.com.

Напомним, что в июне 2019 года игроки грузинских клубов вышли на поле в экипировке с надписями про то, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

Акции в Грузии против российской оккупации

Акции в Грузии против российской оккупации

ФК Торпедо

"Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия", - было написано на футболках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Худжамов заявил, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Рустам Худжамов
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