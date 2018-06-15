Позор на матче Египет – Уругвай: появилось нелепое объяснение

Российский комментатор Георгий Черданцев нелепо оправдал полупустые трибуны на матче Египет – Уругвай.

На арене в Екатеринбурге по официальным данным присутствовало 27015 зрителей. Вместимость стадиона 35 696.

В своем Twitter – аккаунте Черданцев написал, что якобы свободные места это для партнеров/спонсоров ФИФА.

По заполняемости в Ебурге: народ все билеты купил. Свободные места - это места партнеров/спонсоров FIFA. Вот почему они пустые - не понятно. #FIFA2018 #чм2018 #ЕгипетУругвай — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 червня 2018 р.

Напомним, сборная Египта в драматичном поединке упустила возможную нулевую ничью. Гол фараоны пропустили на 89 минуте. Лидер Команды Мо Салах просидел весь матч на лавке запасных. К слову, египтянину сегодня исполнилось 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России стала участницей очередного скандала.