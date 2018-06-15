МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Позор на матче Египет – Уругвай: появилось нелепое объяснение

6.9тЧитать новость на украинском

Российский комментатор Георгий Черданцев нелепо оправдал полупустые трибуны на матче Египет – Уругвай.

На арене в Екатеринбурге по официальным данным присутствовало 27015 зрителей. Вместимость стадиона 35 696.

В своем Twitter – аккаунте Черданцев написал, что якобы свободные места это для партнеров/спонсоров ФИФА.

Напомним, сборная Египта в драматичном поединке упустила возможную нулевую ничью. Гол фараоны пропустили на 89 минуте. Лидер Команды Мо Салах просидел весь матч на лавке запасных. К слову, египтянину сегодня исполнилось 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России стала участницей очередного скандала.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияЕкатеринбург
Объекты
сборная Египта по футболусборная Уругвая по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
16
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Петров Игорь
Петров Игорь
Потому что цены высокие. На фото пустые только центральные трибуны. Там билеты по 12600 рублей.
Ответить
0
0

Наши блоги