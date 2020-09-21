Луческу вывел "Динамо" в плей-офф отбора ЛЧ: обзор спортивных СМИ

Главное событие прошедший недели – старт украинских клубов в еврокубках. Как и следовало ожидать, наибольшее внимание было приковано к киевскому "Динамо", которое попало в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

ЛОВУШКА ОТ ЛУЧЕСКУ

Накануне матча "Динамо" – "Алкмаар" пресса была весьма осторожна в прогнозах. Все сходились на том, что киевлянам достался достаточно сложный соперник. На момент остановки чемпионата Нидерландов-2019/20 "Алкмаар" шел вровень с "Аяксом", дважды обыграв его в личных матчах, но все же уступив первое место за счет общего баланса забитых и пропущенных мячей. Вдобавок вызывали опасения кадровые проблемы киевлян, о чем упоминали абсолютно все СМИ.

"Мирча Луческу оказался в непростой ситуации. По разным причинам выбыли Бурда, Шабанов, Попов и Тымчик, так что в центре обороны пришлось выпускать пару Миколенко – Забарный… Отметим и отсутствие в заявке Цыганкова" (zbirna.com, 15.09.20).

И, кстати, у букмекеров команда Арне Слота считалась фаворитом пары. Так что испытание команде Мирчи Луческу предстояло очень серьезное. Но динамовцы вышли из него с честью, добившись победы со счетом 2:0.

Анализируя матч, СМИ делят его на две половины – ровно по экватору. Первая часть в исполнении "Динамо", которое сосредоточилось на разрушении атак "Алкмаара", конечно же, не впечатлила.

"Хозяева играли откровенно вторым номером, в контратаки выбегали очень редко, Супряга оказался на голодном пайке…", – пишет, к примеру, Валерий Василенко (sport.ua, 15.09.20).

"В первом тайме, помимо заблокированного Влааром удара Буяльского, хозяева ничего у ворот Бизота толком и не создали. Только скрипели, терпели и отмахивались", – отмечает Павел Булах (footboom.com, 15.09.20).

Но в то же время СМИ признают, что и в этом невзрачном первом тайме были позитивные моменты. Да, у киевлян мало что получалось впереди – опасный момент они создали лишь на исходе тайма. Но зато команда безупречно оборонялась.

"У гостей не прошла ни одна проникающая передача в штрафную "Динамо", что очень важно.Впереди у динамовцев действовала группа из шести футболистов, которая была компактной, и которая не допустила никаких разрывов со второй группой – из четырех исполнителей. Таким образом, "Динамо" закрыло все", – резюмирует заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный (footboom.com, 16.09.20).

Ну и самый существенный нюанс, который необходимо учитывать, оценивая игру "Динамо" в первом тайме: такая осторожность и вязкость была обусловлена тактикой, выбранной тренерским штабом. Мирча Луческу, как и в выигранном матче за Суперкубок Украины против "Шахтера", решил "сплясать от печки", сделав ставку на надежность. Как подметил Тарас Котив на сайте "Футбол24", Луческу сыграл в итальянском тактическом ключе. И это было совершенно оправдано. Учитывая стиль игры "Алкмаара", который очень хорошо умеет использовать длинные передачи, и кадровые проблемы киевлян.

Ввязываться в открытый футбол с таким оппонентом для "Динамо" с его перекроенной обороной и без двух лучших креативщиков было слишком опасно. Во многих отчетах звучит мысль о том, что если бы Киев начал отвечать атакой на атаку, это, скорее всего, обернулось бы проблемами. Тут нужно было брать хитростью, что и сделал Луческу.

"План "Динамо" был основан на том, чтобы нивелировать сильные стороны голландцев, дать им "вымахаться", а затем, когда те подустанут и начнут терять терпение, активизироваться в атаке, – делится наблюдениями Никита Шмелев. – Это была своего рода шахматная партия, при разработке которой гроссмейстер Луческу задумал для своего оппонента ловушку. И в итоге она сработала на все сто.

Уступив мяч футболистам "Алкмаара", динамовцы предельно аккуратно и надежно действовали на своей половине поля, перекрывая все зоны и сохраняя максимальную плотность между линиями. Как следствие – "Алкмаар" завяз…А первый настоящий голевой момент подопечные Слота создали лишь в конце матча, уже при счете 2:0 в нашу пользу, после того, как сработала вторая часть плана Луческу" (footclub.com.ua, 16.09.20).

Таким образом, пресса акцентирует внимание на том, что Луческу при подготовке к игре провел очень тщательную работу, досконально просчитав соперника. Об этом свидетельствуют и послематчевые высказывания тренера "Динамо", который поделился подробностями своего замысла:

"АЗ – команда очень сложная. Она тактически абсолютно грамотная. Играет длинными вертикальными передачами и делает это очень хорошо. Мы понимали, как выстроит свою игру соперник. И я знал, что если сначала они не преодолеют наше сопротивление, то потом потеряют терпение и полезут вперед, оставив за спиной хорошие зоны для наших контратак" (gordonua.com, 16.09.20).

Именно так, кстати, и развивались события на поле НСК "Олимпийский". Переломным отрезком матча, по всеобщему мнению, стал старт второго тайма. "Динамо" заметно добавило в агрессии, сделав больший акцент на атаку, и рисунок игры сразу изменился.

"АЗ перестал успевать накрывать футболистов Динамо при потере мяча на половине поля соперника, – констатирует Сергей Горбаченко. – Атакующие игроки Динамо начали получать свободные зоны и пространство при переходе из обороны в атаку…" (football.ua, 16.09.20).

Как следствие – гол на 49-й минуте. Вот что об этом эпизоде пишет Сергей Швец:

"Здесь свое слово сказал Виталий Буяльский. Он запрессинговал соперника, отобрал мяч, вошел в штрафную, вытянул на себя двух защитников и покатил на совершенно свободного Жерсона Родригеса. Люксембуржец момент использовал идеально, пробив под перекладину. С этих пор из АЗ словно выпустили воздух…"(ua-football.com, 16.09.20).

Как свидетельствует пресса, у "Алкмаара" по большому счету не нашлось сил на ответные действия. Эти силы голландцев остались в первом тайме, когда они бесцельно прессинговали киевлян. Таким образом, после гола Родригеса игра окончательно пошла по сценарию Луческу. Его подопечные, классно выбегая в контратаки, создали еще ряд опасных моментов, один из которых завершился вторым голом – в исполнении Шапаренко после навеса Кендзеры.

Подводя итог вторничного матча на НСК "Олимпийский", пресса делает однозначный вывод: это была самая настоящая тренерская победа Луческу, который полностью переиграл своего визави. Киевляне действовали именно так, как и требовалось, чтобы получить необходимый результат.

"Матч был проведен рационально и выигран за счет правильно распределения сил, – рассуждает Артем Жолковский. – Мирча Луческу в который раз подтвердил своей работой важный тезис, что любое построение игры начинается с обороны. Такой уровень безопасности сзади позволяет терпеть и ждать своего шанса. В последние годы мы видели разное "Динамо", но вряд ли когда-то наблюдали его настолько по-спортивному хитрым. Как видим, учиться правильно играть в футбол никогда не бывает поздно" (dynamo.kiev.ua, 16.09.20).

И, само собой, очень важно то, насколько четко и старательно динамовцы следовали тренерской установке. Для всех очевидно, что за прошедшие полтора месяца у Луческу наладился отличный контакт с футболистами, которые прекрасно понимают, чего требует наставник и что им следует делать на поле.

Отсюда, между прочим, и явный прогресс ряда исполнителей, на что тоже обращает внимание пресса. В принципе, лестные оценки за эту игру получили все динамовцы. СМИ отдают должное хладнокровию 18-летнего дебютанта Забарного, эталонной надежности Миколенко, бойцовским качествам Кендзеры, чей сумасшедший рывок в конце встречи привел ко второму взятию ворот. Бущана хвалят за суперсейв в конце встречи, Родригеса называют "настоящей находкой", Буяльского – "сердцем команды"…

Но чаще всего в СМИ звучала фамилия Шапаренко, который умело вел игру "Динамо" и окончательно снял вопросы по поводу исхода встречи (спустя три дня, кстати, он сыграл ключевую роль и в непростом матче против "Львова" в рамках 3-го тура УПЛ).

"Луческу увидел в этом парне креативного опорного полузащитника а-ля Пирло и отодвинул его к Сидорчуку, – говорит ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. – Шапаренко выполняет те функции, которые в "Шахтере" выполняет Патрик при Степаненко. Человек, который может разогнать атаку, обыграть один в один, двигать мяч, врываться… Мне кажется, что при таком Шапаренко для Шепелева дверь в основу далеко не открыта. Николай, который почти никогда не отбирал мяч, при Луческу показывает показатели отбора, близкие к показателям Сидорчука"(1927.kiev.ua, 16.09.20).

О ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

Итак, заслуженная победа "Динамо" над "Алкмааром" в целом получила соответствующую оценку. Пресса сходится на том, что по сравнению с прошлым сезоном у "Динамо" наблюдается явный прогресс во всех отношениях.

Хотя, безусловно, нашлись и те, кому метаморфозы, происходящие со столичным клубом, не по душе. В частности, по игре команды жестко прошелся Йожеф Сабо, который заявил, что в Европе такой футбол не культивируется.

Видимо, заделавшийся экспертом бывший тренер забыл, что и сам неоднократно играл от обороны против сильных соперников. И что команды, которые вообще предпочитают сугубо прагматичный футбол, тоже добиваются успехов на длинной дистанции. Достаточно вспомнить пару наиболее ярких примеров – Грецию Отто Рехагеля, добывшую золото Евро-2004, и "Интер" Жозе Моуриньо, выигравший в 2010 году Серию А и Лигу чемпионов. Или мадридский "Атлетико" – чем не авторитет в этом плане?

Нельзя забывать, что в футболе во все времена главным был – счет на табло. Об этом в свое время говорил Валерий Лобановский. Именно от этого сейчас отталкивается Мирча Луческу, демонстрирующий отменную тренерскую гибкость и мастерство. Как он добивается своей цели – исключительно его дело. И как команда будет играть, когда вернутся в строй все травмированные, тоже прерогатива тренера, который уже давно не нуждается в чьих-то советах.

Тем более, в советах псевдоспециалиста, который, помнится, сам у руля "Динамо" неоднократно и порой скандально проваливался. Скажем, в 1996-м Сабо не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов, проиграв отнюдь не грозному венскому "Рапиду", а чтобы прикрыть свои тренерские ошибки, всю вину свалил на игроков, отзываясь о них уничижительно и даже оскорбительно. Потом, когда эти самые игроки под руководством Валерия Лобановского победно гремели на всю Европу, оставалось только удивляться таким дивным метаморфозам…

Кстати, журналисты, в отличие от Сабо, не спешат давать Луческу какие-то глобальные и категоричные оценки. Всем ясно: это делать слишком рано хотя бы потому, что тренер еще находится в поиске.

"У Луческу пока нет основного состава, мы это видим, – говорит президент ФК "Динамо" Игорь Суркис. – Он смотрит, знакомится, разговаривает каждый день с футболистами. Живет пока на базе, хотя я предлагаю, чтобы он переехал на квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Идет еще знакомство с командой"(dynamomania.com, 20.09.20).

В общем, чтобы делать какие-то основательные выводы, нужно как минимум дождаться, чем закончится дуэль с бельгийским "Гентом" за место в групповой стадии Лиги чемпионов.

"До конца сентября мы увидим: важная победа над АЗ – одиночный выстрел или система? Ведь добыча путевки в нынешний групповой турнир Лиги чемпионов – важнейшая цель для "Динамо" со всех точек зрения – и спортивной, и экономической для клуба в нынешних условиях", – напоминает Семен Случевский (gordonua.com, 16.09.20).

Что же касается нынешнего промежуточного рубежа, то работа тренера "Динамо" вызывает не только уважение, но и весьма закономерные ассоциации.

Артем Франков, к примеру, после победы над "Алкмааром" провел параллель с третьей динамовской командой-звездой Валерия Лобановского:

"Да не осудите вы меня, но по эмоциям и по факту это было сравнимо с матчем "Динамо" – "Реал" в достославном 99-м: перетерпеть в первом тайме и загрызть соперника во втором. На эмоциях могу утрировать, но просится же, черт возьми!" (dynamo.kiev.ua, 16.09.20).

В похожем ключе высказался Сергей Ковалец:

"Мирча Луческу управляет раздевалкой. Коллектив – дисциплинированный, никто никому на поле не пихает, все работали, как единый механизм. Конечно, для болельщика эта игра не была яркой, но не это главное…

Кстати, структура действий была похожа на динамовский футбол, который бело-синие демонстрировали в лучшие годы выступлений в Лиге чемпионов, с надежной обороной и быстрыми контратаками…" (zbirna.com, 16.09.20).

А наиболее подробно вертевшиеся у многих на языке мысли озвучил Игорь Линник:

"Луческу пока ни разу, нигде и никому не обещал возродить фирменный стиль киевского "Динамо", но именно это Мирча уже делает! Победа над "Шахтером" в Суперкубке, как и игра против "Алкмаара" – это результат очень продуманных, рациональных и подготовленных действий его команды с проявлением таких 100-процентно киевских качеств, как универсализм, взаимозаменяемость и аритмия.

А если учесть, что новому тренеру "Динамо" приходится работать только с теми футболистами, которые ему достались в наследство и которые убереглись от травм, использовать их лучшие качества, включая способность много работать, быстро учиться и сколько надо терпеть – то это уже много больше того, что можно было ожидать от Луческу на данном этапе работы.

Нет, он еще не начал "перевыполнять план", он только готовит почву для переформатирования команды – с тем, чтобы она вновь обрела статус СОВРЕМЕННОЙ. Безусловно, в своей профессии он кое-что знает такое, что неведомо другим, что его и отличает от других" (dynamomania.com, 16.09.20).

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ УЛЬТРАС

Тут, кстати, непременно следует обозначить, что фигура Луческу на тренерском мостике "Динамо" уже не вызывает неприязни у той части журналистов и экспертов, которые изначально восприняли его назначение буквально в штыки. Эмоции отошли далеко на задний план, а на первый вышел профессиональный интерес, который с каждым матчем только возрастает. То же самое касается болельщиков команды.

Тенденцию отмечает сайт "Футбольный клуб":

"Весьма уместно вспомнить августовское интервью Игоря Суркиса программе "Мага", в котором президент столичного клуба спокойно и уверенно говорил о том, что когда Луческу начнет давать результат, то и сторонников у него заметно прибавится…" (footclub.com.ua, 16.09.20).

Именно это сейчас и происходит. Так считает также Артем Франков, заодно приоткрывающий некоторые закулисные подробности методов руководства Луческу, которые вызывают еще больше уважения к румынскому специалисту:

"Идет незаметная широким кругам и слоям общественности работа по перестройке массы подходов – в тренировочном процессе, в обучении футболистов, в индивидуальном общении с ними. По свидетельству старых динамовцев, при всей новизне происходящего и привнесенного Луческу очень бережно относится к клубным традициям и уж точно никогда не стесняется попросить совета – как правильно поступить в том или ином случае…

И уж что точно не оценивается никакими деньгами, так это отношение болельщиков, которые уже почти плюнули в сторону "бело-синих", а теперь резко развернулись и требуют новых и новых побед – мол, "Гент" нам уже не соперник! Приятно, черт возьми...

Враги! Пока можете не трепетать, но уже волнуйтесь" (еженедельник "Футбол", 17.09.20).

Что характерно: в контекст последней фразы Франкова четко вписывается выступление так называемых ультрас, не желающих видеть Луческу во главе "Динамо". От их очередного заявления, хотя оно и было подхвачено рядом источников, отдает явной фальшью. Ведь ни один здравомыслящий человек не поверит, что настоящие поклонники команды будут препятствовать прогрессу в ее игре и результатах.

Поэтому появляется все больше сомнений, что эта группа людей вообще имеет какое-либо отношение к "Динамо" в частности и к футболу вообще. И как ни парадоксально, но чем большее количество СМИ тиражирует эту откровенную чушь, тем абсурднее выглядят ее авторы в глазах адекватных болельщиков.

Ликбез по этой теме проводит аналитик Сергей Васильев, который на своей страничке в Facebook четко обозначает, кто есть кто в данной истории:

"Народ в соцсетях и в комментариях на многих сайтах уже давно во всем разобрался и раздраженно ожидает, когда прекратятся это псевдопатриотическое кривляние и приступы маразма. Аргументы ультрас против Луческу вызывают иронию и сарказм особенно на фоне первых позитивных результатов выступления команды. Озвученные претензии к главному тренеру бело-синих вообще лишены всякой футбольной логики.

Поэтому уши заказчиков данной акции торчат как накрахмаленные. По их сценарию руководство "Динамо" должно немедленно отреагировать на очередной провокационный перформанс, чтобы команда и тренерский штаб киевлян постоянно находились в состоянии психологического дискомфорта.

Невооруженным глазом видно, что перед группой ангажированных людей, называющих себя ультрас, поставлена задача по нейтрализации и демотивации Мистера в моральном плане, создании вокруг него агрессивной и скандальной информационной среды"(facebook.com, 17.09.20).

Как считает автор, достичь поставленной цели засланные казачки могут только в случае ведения с ними любой формы диалога/переписки от имени клуба. Тогда у них появляется официальная, легитимизированная площадка для декларирования своих абсурдных манифестов и "качания прав".

Если же "Динамо" не соглашается с ролью собеседника в этих бессмысленных дискуссиях, тогда примитивные монологи ультрас быстро теряют свою пропагандистскую эффективность и перестают работать как элементы черного пиара.

"Другими словами, чтобы умножить на ноль результативность действий провокаторов, нужно просто игнорировать их акции и заявления. В какую бы клубную символику они не маскировались и за какой бы риторикой не прятали свои истинные планы", – выносит однозначный вердикт Сергей Васильев (facebook.com, 17.09.20).

"ЗОЛУШКА" ИЗ КОВАЛИВКИ

Вслед за киевским "Динамо" порадовал и "Колос" из Коваливки, дебютировавший в Лиге Европы с выездной победы над греческим "Арисом". 2:1 в Салониках отрыли нашей команде двери в третий отборочный раунд, где ее ждет хорватская "Риека".

Успех "Колоса", который еще два года назад играл в Первой лиге, пресса называет сенсационным. "Арис", пятая команда Греции, считался однозначным фаворитом матча, и начал довольно уверенно, тогда как в действиях гостей, по мнению журналистов, чувствовался некий мандраж. Но постепенно "аграрии" освоились на поле стадиона "Клеантис Викелидис" – и преподнесли сопернику жестокий урок в виде голов Евгения Новака и Дениса Антюха.

В данном случае СМИ тоже в первую очередь отдают должное работе тренера.

"Руслан Костишин – головний тренер ковалівської команди вже чимало років. Це він міцно збив той колектив, який на грецькому стадіоні не злякався господарів під час свого першого у Європі матчу", – пишет Игорь Цвик (sportanalytic.com, 17.09.20).

"Команда добыла победу благодаря своему единству, благодаря классному коллективу и микроклимату в нем, который наладил тренер. Это главный скилл нынешнего "Колоса", – вторит коллеге Олег Барков. – Коваливцы играли строго, но с душой – порой напоминая "Днепр" начала XXI века, в котором зажигал сам Костышин. Та команда Кучеревского была великолепна в контратакующей игре и умела обороняться. По сути, за весь матч "Колос" позволил создать сопернику всего три момента, а сам не стеснялся контратаковать, и мог забивать куда больше двух мячей" (ua.tribuna.com, 18.09.20).

А Владимир Пятенко, выступивший экспертом на сайте "Футбум", отмечает, что наставник "Колоса" избрал верную тактику на игру:

"Костышин насытил заднюю линию, выпустив на поле пять защитников. Схема 5-4-1 и раньше отлично у "Колоса" работала, а в матче с греками еще и Лысенко с Антюхом и Смирным хорошо в контратаки выходили…" (footboom.com, 18.09.20).

Абсолютно все СМИ сходятся на том, что победа не случайна и добыта по делу.

"Колос" и по игре выглядел лучше "Ариса". По крайней мере опасности у ворот соперника подопечные Руслана Костышина создали больше. Одним словом, заслуженная победа украинской команды", – подтверждает Сергей Нагорняк (zbirna.com, 18.09.20).

Естественно, выделяет пресса и главных героев матча. Тут в первую очередь звучат имена двух экс-динамовцев – Андрея Богданова, причастного к обоим голам в ворота "Ариса", и Евгения Смирного, который результативными действиями не отметился, но здорово цементировал игру команды, успевая и созидать, и разрушать.

Кроме того, во всех отчетах авторы отмечают настоящий мужской характер футболистов из Коваливки, что тоже сыграло важную роль. Они не боялись идти в стыки, цепляясь за каждый мяч, и не спасовали, когда греки сравняли счет.

"В этом и особенность команды Руслана Костышина – она умеет терпеть и преодолевать трудности. Немного времени прошло до того, как ковалевцы во второй раз вышли вперед. И что важно – у "Ариса" для второго гола во время этого отрезка шансов не было", – уточняет Игорь Семйон (ua-football.com, 17.09.20).

"Мені "Колос" на полі нагадав "Зорю" Юрія Вернидуба ще тих часів, коли там грав Руслан Малиновський та компанія, – развивает тему Игорь Цвик. –Пам'ятаєте, яку вони тоді "зарубу" дали "Фейєнорду" в Нідерландах? Тоді команда хоч і програла, але за неї було не соромно. Тепер так само грають футболісти з Ковалівки. Вони можуть виграти і програти, але ти точно знаєш, що на полі вони залишають 100% себе"(sportanalytic.com, 17.09.20).

Любопытно было проследить и реакцию греческих СМИ на этот матч. В своих публикациях они весьма лестно отзываются о "Колосе" и его игре, называя команду из Коваливки "украинской Золушкой".

"Такого никто не мог представить до игры, но это произошло, – пишет Gazzetta.gr. – Гости сыграли от обороны, действовалинадежно и отлично выходили в контратаки. "Колос" именно так играет в Украине, но "Арис" почему-то оказался к этому не готов" (footboom.com, 18.09.20).

"Команда из маленького поселка под Киевом сыграла в Греции без страха, словно каждый год выступает на таком уровне, – гласит выдержка из статьи в издании Sdna. – Отдельно хотелось бы отметить Руслана Костышина. Он создал интересную команду, которая не боялась играть против более опытного соперника" (Footboom.com, 18.09.20).

При этом греки признают: от "Колоса" никто и близко не ожидал столь убедительной игры, и одной из причин поражения "Ариса" стала именно недооценка "Колоса" тренером команды из Салоник Михаэлем Оннигом, который, кстати, после матча был отправлен в отставку. И вот тут вполне уместно спроецировать ситуацию на реалии УПЛ.

Ведь в Украине, по большому счету, тоже зачастую недооценивают "Колос". Почему-то многие считают, что наши ведущие команды – "Динамо" и "Шахтер" – такого соперника обязаны обыгрывать одной левой. Но, между тем, делать это на самом деле крайне непросто даже при полной самоотдаче. У подопечных Костышина – есть отлаженная система игры, очень неудобная для соперников, и есть свои амбиции. Этих парней, как все убедились еще раз, не запугать брендами, не задавить авторитетом.

И чем больше команд будут следовать примеру "Колоса" – тем лучше для нашего чемпионата и тех же фаворитов, которые очень нуждаются в здоровой конкуренции. Не только со стороны "Десны", "Александрии" и "Зари", которая в воскресенье снова отобрала очки у "Шахтера" (2:2), но и в матчах с командами, которых принято относить к группе ведущих борьбу за выживание.

Скажем, "Львов" в субботу дал настоящий бой киевскому "Динамо", выдав впечатляющий высокий прессинг – и сразу интрига, которая продержалась почти до самой концовки. В итоге львовяне уступили (1:3), но, безусловно, произвели хорошее впечатление и привлекли к себе интерес.

Не случайно же игре ФК "Львов" отдал должное почетный член УЕФА Григорий Суркис:

"Если в каждой игре соперники будут демонстрировать такую самоотдачу, несмотря на то, против кого они играют – против грандов или против команд, которые борются за место под солнцем, это будет не просто зрелище, а чемпионат, в котором каждая команда сможет завоевывать очки.Мне нравятся такие матчи".(dynamomania.com, 19.09.20).