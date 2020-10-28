Луческу высказался о соперничестве с Ребровым перед матчем с "Ференцварошем"

Михаил Морозов Футбол 09:32, 28.10.2020 Обновлено: 09:45, 28.10.2020

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не стал вспоминать поединки против Сергея Реброва, когда нынешний наставник "Ференцвароша" возглавлял киевский клуб, а он – "Шахтер".

Во время предматчевой пресс-конференции перед вторым туром Лиги чемпионов румынский специалист заявил, что эта встреча будет, в первую очередь, противостоянием двух команд, а не тренеров. Он также отметил силу венгерского клуба, который усилил состав большим количеством иностранных футболистов.

"Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии "Ференцварош" – "Динамо", а не о моем с Ребровым. Хочу сказать в целом о команде соперника, что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяло хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе "Ференцвароша" не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом", – цитирует слова Луческу официальный сайт киевской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Ференцварошем" и "Динамо" состоится в среду, 28 октября. На матч в Будапеште наставник украинского клуба взял 26 футболистов. Ранее букмекеры дали прогноз на исход этой встречи.

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