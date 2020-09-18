Луческу ввел в "Динамо" новшества, которые использовал в "Шахтере" – СМИ

Михаил Морозов Футбол 11:26, 18.09.2020 Обновлено: 11:32, 18.09.2020

Главный тренер "Динамо" ввел в команде новшества, которые успешно использовал, будучи наставником "Шахтера" и "Зенита".

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, киевский клуб отправится в Бельгию в понедельник, 21 сентября, чтобы лучше подготовиться к первому матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Команда не будет возвращаться в Украину сразу после окончания поединка, как это было при предыдущих тренерах "Динамо", а останется еще на одну ночь в отеле.

Луческу также предложил президенту клуба Игорю Суркису, который в последние годы не летал на выездные игры киевлян, посетить матч против "Гента".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно официальное расписание поединков "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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