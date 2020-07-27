Луческу возглавил "Динамо": обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе в украинском футболе была взорвана настоящая информационная бомба. Мирча Луческу – главный тренер киевского "Динамо"! Еще недавно в такое было невозможно поверить даже во сне, но сейчас это – реальность...

Казалось, новость об отставке Алексея Михайличенко, прозвучавшая в понедельник, станет наиболее резонансной на прошедшей семидневке, а дальше нас ждет достаточно продолжительная сага под условным названием "СМИ ищут нового тренера для "Динамо".

Однако уже в четверг киевский клуб упредил вал слухов и... просто шокировал всю футбольную общественность Украины.

МИСТЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Сказать, что назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо" стало сенсацией, это не сказать ничего. Эта новость поставила на уши не только всю футбольную Украину, но и вышла далеко за рамки спорта номер один.

В обсуждение этого невероятного события включились даже те, кто футболом почти не интересуется.Хотя само сенсационное назначение прошло достаточно буднично, в "рабочей обстановке" на стадионе имени Валерия Лобановского.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – заявил президент "Динамо" Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua, 23.07.20).

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", – отметил Луческу (fcdynamo.kiev.ua, 23.07.20).

Разумеется, руководство "Динамо" прекрасно сознавало, что назначение тренера, не просто работавшего больше десяти лет в "Шахтере", но и ставшего настоящим символом борьбы донецкого клуба против киевлян, вызовет очень бурную реакцию – в первую очередь, со стороны болельщиков бело-синих.

Болельщики руководствуются преимущественно эмоциями, и сложно было рассчитывать, что многие из них смогут сразу принять человека, которого еще недавно считали своим врагом. И действительно, резкое заявление динамовских ультрас не заставило себя долго ждать.

Группа фанатов "Динамо" также оперативно приехала к стадиону имени Лобановского, где с ними сразу же встретился Игорь Суркис. Президент клуба вышел к воинственно настроенным болельщикам сам, без охраны или какой-либо другой поддержки, и честно объяснил свою позицию.

Это было неформальное и предельно откровенное общение, в котором Игорь Суркис попытался донести важную мысль: он прекрасно понимает все риски назначения Мирчи Луческу, в том числе негодование болельщиков, но именно в этом видит наилучшую возможность встряхнуть команду, как минимум придать ей новый импульс, а как максимум – новый вектор развития.

Между тем, бурлило не только в среде болельщиков, на интернет-форумах и в социальных сетях. В СМИ также развернулась невероятно горячая дискуссия. Более 200 публикаций на украинских сайтах – показатель высочайшего интереса к данной теме.

Следует отметить, что многие журналисты и эксперты, подобно болельщикам, не смогли подойти к вопросу с холодной головой, поддавшись эмоциональному порыву. Хорошее представление о градусе дискуссий и полярности мнений можно было получить по трем статьям на одном (!) ресурсе – "Трибуне". Все авторы совершенно по-разному восприняли новость о назначении Луческу тренером "Динамо".

Так, Александр Сажко видит главной мотивацией Луческу желание что-то доказать "Шахтеру", но считает, что это нереально в нынешних условиях. "У "Динамо" нет возможностей, которые были у тренера в "Шахтере". Он обречен быть вторым", – полагает он (ua.tribuna.com, 24.07.20).

"Мне жаль игроков "Динамо". Большая часть состава киевлян – собственные воспитанники. Они с пеленок видели, как Луческу побеждает их клуб на поле, а потом – разваливает в прессе. Без всякого уважения и стеснения. Ненависть или как минимум глубокая неприязнь к Мирче заложена в ДНК любого "динамовца". И это нормально.

Теперь эти парни будут вынуждены подчиняться Луческу, видеть его каждый день на тренировках и пытаться верить в его искренность. Невозможно представить, что команда примет одного из главных своих антагонистов последних 15 лет. Это заранее обречено на провал", – приходит к выводу Сажко (ua.tribuna.com, 24.07.20).

В корне не согласен с коллегой Николай Кизилов, который утверждает, что у Луческу в "Динамо" все получится.

"Мирча круто работает с молодежью. Будете смеяться, но это правда. Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Степаненко, Коваленко, Селезнев, Гладкий, Гречишкин, Виценец — это те, кто навскидку приходят в голову без "соккервея". Уверен, были бы в системе "Шахтера" такие таланты, как Милевский и Алиев, Луческу бы точно дал им шанс, а потом не дал бы его упустить.

Мирча знает, что делать с легионерами [...] Мирча умеет продавать. За время его работы в "Шахтере" клуб купил на 300 миллионов евро, а продал на 347, при этом не теряя в игре и в титулах. После его ухода случились только трансферы Фреда и неугодного Фонсеке Ракицкого.

Мирча – вулкан. Все эти его брошенные шапки, выпрошенные карточки [...] – свидетельства максимального увлечения делом. При Луческу "Шахтер" часто исполнял "Ферги тайм", когда в концовке ребята делали все возможное, чтобы не подвести босса", – пишет автор (ua.tribuna.com, 24.07.20).

Наконец, Андрей Сенькив отмечает, что по крайней мере с Луческу будет интересно – и это самое главное. А еще отдает должное смелости руководства "Динамо", решившегося на такой сенсационный шаг:

"Декотрі вболівальники киян говорять про те, що за "Динамо" Луческу не вболіватимуть. То ви вболіваєте за клуб чи за тренера? І чому принципово краще вболівати за команду Михайличенка? Бо він легенда "Динамо"? За такою логікою круговерть сердець не закінчиться ніколи. Всі ж тільки й говорили про тренера зі сторони. Так ось він – з підписаним контрактом.

Очікували іншого? Камон, кого? Реброву нема сенсу йти в "Динамо", Скрипник має чималу клаусулу, Ріанчо ніколи не був повноцінною самостійною фігурою, вмовити Б’єліцу дорого, а кандидатури Максимова та Калітвінцева – продовження замкнутого й дурного кола. Номерів Клоппа і Гвардіоли знайти не вдалося.

Суркісам – величезний респект за те, що вони розірвали це сердечне коло. Та ще й як! Агресивно, непопулярно й на перший погляд незрозуміло. Такого не чекалося навіть від них. Щоб запросити в клуб 74-річного спеціаліста, який 12 років тренував найбільшого ворога, треба мати яйця. Не шкіра, а кольчуга, чесне слово..." (ua.tribuna.com, 24.07.20).

Похожую мысль в Твиттере высказал и известный журналист Виктор Вацко:"Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з "Динамо", але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер!" (dynamo.kiev.ua, 23.07.20).

В целом, аргументы тех, кто критикует назначение Луческу, ожидаемо сводятся к его "оранжевому" прошлому и связанной с этим антидинамовской риторикой многолетней давности. Аргументы эти – понятны любому динамовцу (в широком смысле) и, как уже говорилось, продиктованы эмоциональным отторжением столь спорной фигуры.

Однако в профессиональной среде обычно нет места сантиментам. Тот, кто анализирует ситуацию отстраненно, может риторически спросить – а почему, собственно, Луческу не может возглавлять клуб, с которым ранее соперничал?

Примеры Альберто Дзаккерони ("Милан", "Интер"), Родомира Антича ("Барселона", "Атлетико", "Реал"), Жозе Моуринью ("Бенфика", "Порту"), да и самого Луческу ("Галатасарай", "Бешикташ") доказывают обратное. В конце концов, успешные тренеры ценны всегда и везде.

Так что аргументы другой стороны, пожалуй, более рациональные, прагматичные и взвешенные.

"Во-первых, он досконально знает "горняцкую" систему изнутри и понимает, как с ней бороться. Во-вторых, он прекрасно знаком с нюансами украинского чемпионата, понимая, что здесь откуда растет. В-третьих, он, в отличие от Михаличенко и Хацкевича, сможет "построить" футболистов, невзирая ни на что – своим колоссальным авторитетом он расплющит любого нынешнего динамовца. Тем более, что наверняка получил на это карт-бланш от президента. В-четвертых, Луческу – специалист со своей четкой системой ценностей. И он будет ее реализовывать, не обращая внимания ни на какие клубные традиции и предрассудки", – перечисляет обозреватель Вадим Самойлов (terrikon.com, 24.07.2020).

Также следует добавить, что не только в "Шахтере", но и во всех своих остальных клубах Луческу демонстрировал умение ставить игру, планомерно закладывать прочный фундамент успешной команды.

При этом стиль команд Луческу не просто атакующий и зрелищный, но и весьма эффективный. Именно такой стиль позволяет добиваться успехов, выигрывать трофеи, развивать и продавать игроков.Многие эксперты также указывают на еще один важный фактор – особенную мотивацию Луческу. Ведь он наверняка жаждет доказать менеджменту "Шахтера" неправильность и некорректность расставания с ним в той форме, в какой это произошло.

"У Луческу ощущается некая обида на "Шахтер". Украинское "класико" будет очень горячим. В последнее время эти матчи не вызывают особо ажиотажа, так как не видно принципиальности и какой-то спортивной злости со стороны киевлян. С Луческу на посту главного тренера такого не будет.

Мирча постарается показать руководству "Шахтёра", что он способен обыграть бывший клуб, что он способен добиваться побед над принципиальным соперником. Вспомните, какие "жаркие" поединки проходили между "Шахтером" и "Динамо", когда Луческу тренировал "горняков". Это создавало ажиотаж, а матчи обсуждали неделями после финального свистка. Сейчас нашему чемпионату не хватает таких эмоций", – подчеркивает журналист Антон Прокопов (footboom.com, 23.07.20).

Назначение Луческу просто ошарашило "Шахтер", поскольку теперь ему, возможно, придется фактически вымарывать из исторического пантеона своего самого титулованного тренера – специалиста, который вывел провинциальный клуб на европейский уровень.

Для бывшего клуба Луческу это сильнейший удар по самолюбию. И в какой-то момент это может вывести "Шахтер" из равновесия, что, конечно же, будет на руку "Динамо".

При этом никто не может поспорить с тем, что Луческу – очень квалифицированный специалист. Это действительно топ-тренер, чемпион трех стран, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.Приглашение такого тренера, помимо прочего, может стать сигналом для перспективных игроков со всего мира, которые хотят прогрессировать и подобно другим воспитанникам Луческу (Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста и другие) перебраться в топ-клубы Европы транзитом через Украину.

В общем, в наш чемпионат вернулась фигура мирового уровня – и это должно пойти на пользу всему украинскому футболу. С этим тезисом согласны очень многие журналисты и специалисты, в том числе, например, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин.

"Назначение Луческу в "Динамо" – это большой шаг в развитии не только для киевского клуба, но и для всего украинского футбола. Чем больше таких топ-тренеров будет работать в нашем чемпионате, тем сильнее будут команды, игроки и вся лига", – заявил он (footclub.com.ua, 25.07.20).

"Как только Луческу даст результат в "Динамо", сразу забудутся все околоспортивные моменты. Болельщики поймут, что, назначая Луческу главным тренером "Динамо", Игорь Суркис заботился только о результатах команды и сделал верный выбор. Если взять историю нашего футбола, то, исключая Валерия Лобановского, сильнее тренера в чемпионате Украины еще не было.

Да, подбор игроков и система игры "Шахтера", когда его возглавлял Луческу, и нынешнего "Динамо" отличаются. Но Мирча из тех специалистов, которые готовы системно и упорно работать, чтобы внедрить в игру команды свои принципы. Он умеет и любит работать с молодежью, растить качественных игроков, помогать их прогрессу.

У Луческу огромный опыт, который он сможет использовать во благо "Динамо". Очень важно понимать, что Мирча – мудрый наставник, готовый сотрудничать с молодыми тренерами из системы клуба. Он может многому их научить, может многому научить игроков и дать возможность "Динамо" сделать большой шаг вперед", – подчеркнул Гельзин (footclub.com.ua, 25.07.20).

Вторит Гельзину и бывший подопечный Луческу в "Шахтере", а ныне тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский.

"После прихода Луческу нам бы еще 2-3 таких тренеров в УПЛ, и через два года можно было бы говорить о росте уровня чемпионата Украины", – сказал он (zbirna.com, 25.07.20).

Напоследок стоит отметить еще один важный нюанс. Размышляя о возможных мотивах Луческу, абсолютное большинство журналистов и экспертов зациклились на финансовом вопросе и желании тренера что-то доказать "Шахтеру".

Однако более важным видится другое. Как бы кто ни относился к Луческу, но никто не будет спорить с тем, что у него – великолепный футбольный вкус. Как на игроков, так и на команды. Он никогда не отбывает номер и не ввязывается в безамбициозные проекты.

Это значит, что в нынешнем киевском "Динамо" он видит хорошую перспективу, считает клуб способным выйти на тот уровень, который позволит достигать поставленных целей.Как и клуб, сам Луческу поставил на кон очень многое. И в конечном счете только практика покажет, было ли верным его назначение, взбудоражившее всю футбольную Украину...

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

На фоне сверхрезонансного возвращения Мирчи Луческу в украинский футбол померк скандал, который при иных обстоятельствах наверняка был бы главной темой в украинских профильных СМИ на протяжении многих недель.

Как мы рассказывали в предыдущем аналитическом обзоре, после матча 24-го тура первой лиги "Агробизнес" – "Минай" (0:2) в Волочиске почетный президент местного клуба и вице-президент ФФУ/УАФ Олег Собуцкий вошел в судейскую комнату и нанес телесные повреждения главному арбитру Юрию Иванову.

Рефери отразил инцидент в своем рапорте, а также написал заявление в полицию. После этого в СМИ поднялся серьезный шум, и дело было рассмотрено соответствующими органами ФФУ/УАФ – сначала комитетом по этике, а затем контрольно-дисциплинарным комитетом.

КДК принял решение в четверг:

"Відповідно до висновку Комітету з етики та чесної гри УАФ дії почесного президента ФК "Агробізнес" (Волочиськ) Собуцького О. М. були визнані порушенням Кодексу етики та чесної гри, зокрема, ідеться про застосування фізичної сили до головного арбітра матчу та дії, що зашкодили іміджу УАФ та українського футболу в цілому.

За результатом розгляду КДК УАФ ухвалив: заборонити Собуцькому О. М. будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, довічно; застосувати до ФК "Агробізнес" (Волочиськ) фінансовий штраф у розмірі 500 000 грн; заборонити ФК "Агробізнес" (Волочиськ) проведення матчів на стадіоні "Юність" у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань" (uaf.ua, 23.07.20).

Сам Собуцкий утверждал, что судью не бил, а наоборот пытался защитить его от разъяренных болельщиков. Саму ситуацию он назвал провокацией, а решение ФФУ/УАФ – расправой.

"Это просто шок, вранье, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи. Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду "Агробизнес" и другие я не оставлю, если они мешают им", – заявил он (ua.tribuna.com, 25.07.20).

Следует подчеркнуть, что до своего отстранения Собуцкий был одним спонсоров федерации, занимал пост вице-президена ФФУ/УАФ. Почему вдруг вчерашние партнеры на него так ополчились? По его версии – это месть за проявленную принципиальность.

"Они уже продали места на эту первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы. А я иду за футболом, если они продажные – пусть себе. Уже было решено, что три команды выходят в УПЛ и так. Если "Рух" это заслужил, то есть такие команды, что вы понимаете...", – сказал Собуцкий (ua.tribuna.com, 25.07.20).

Невозможно представить, чтобы на подобные публичные заявления официальные лица просто закрыли глаза. Если это клевета – ей должна быть дана оценка. А если это правда – компетентными органами должны быть предприняты надлежащие меры.

Пускай сейчас эта тема ушла в тень Луческу, но спустить ситуацию на тормозах точно не удастся. У футбольной общественности есть вопросы, и главный из них – правда ли то, что сказал Собуцкий.

Эти высказывания обязательно должны быть рассмотрены комитетом по этике, а затем и КДК – с соблюдением надлежащей процедуры (объяснения сторон, доказательства и т.п.) и вынесением официального решения.

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Зрители возвращаются на трибуны. Пока в первой лиге наступает апогей борьбы за путевки в УПЛ, в самом элитном дивизионе остался лишь один нерешенный вопрос – кому достанется последний пропуск в Лигу Европы.

В субботу прошли полуфиналы "еврокубкового плей-офф". В Киеве "Колос" разгромил "Днепр-1" со счетом 4:1, а в Александрии местная команда неожиданно уступила "Мариуполю" – 1:2.Но наиболее знаменательным аспектом состоявшихся матчей стало то, что впервые с начала национального карантина на них были допущены зрители – не более 25% вместимости стадионов. Ожидается, что при положительном развитии эпидемиологической ситуации министерство здравоохранения вскоре разрешит заполнять трибуны наполовину.

Возможные соперники "Динамо" в Лиге чемпионов. Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

В список потенциальных оппонентов "Динамо" входят: "Виктория" Плзень (Чехия), "Рапид" Вена (Австрия), ПАОК (Греция), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Локомотива" (Хорватия), "Гент" (Бельгия) и "Бешикташ" (Турция).

Стоит отметить, что "Динамо" начнет свой путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации (15/16 сентября). При жеребьевке, которая пройдет 31 августа, киевляне будут сеяными. На этом этапе все решится в одном матче.