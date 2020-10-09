Луческу: в предстоящих матчах Лиги чемпионов нет фаворитов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не видит фаворитов в предстоящих матчах Лиги чемпионов, в рамках которых его команде предстоит встретиться с "Ювентусом", "Реалом" и "Ференцварошем".

В интервью изданию Tuttosport румынский наставник объяснил это тем, что на поле выходят игроки, а не тренеры. Несмотря на это, он отметил, что в поединке с итальянским клубом "Динамо" нужно будет сдержать не только Криштиану Роналду, но и его звездных партнеров.

"На поле выходят игроки, а не тренеры, поэтому я не вижу фаворитов в предстоящих матчах Лиги чемпионов. Криштиану Роналду? Он, как Марадона, оставляет свой след во всех клубах, за которые выступает. Противостояния с ним всегда приносят беспокойство, поскольку он любит забивать и обладает уникальной решимостью. Мы постараемся сдержать его командными усилиями. Проблема в том, что у "Ювентуса" также есть такие футболисты, как Пауло Дибала, Альваро Мората, Деян Кулушевски и Федерико Кьеза", – цитирует слова Луческу издание Football-Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский специалист также рассказал, какой игры ожидает от туринского клуба под руководством легендарного Андреа Пирло.