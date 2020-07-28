Луческу в Киеве откровенно высказался про Лобановского

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу во время возложения цветов к памятнику Валерию Лобановскому, дал откровенное интервью о великом мэтре.

Румын признался, что хорошо помнит тот период, когда Валерий Васильевич только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

"Помню, когда в середине 80-х киевское "Динамо" играло против "Университати" из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того "Динамо". Та команда доминировала над всеми соперниками. Валерий Лобановский - это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет", – цитирует Луческу пресс-служба "Динамо".

По словам Мирчи, это был тренер высочайшего уровня.

"Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола", – подытожил румынский специалист.

В марте прошло года Мирча возмутился тем, что Валерий Лобановский занял 6-е место в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football. В топ-10 Луческу занял 41-ю строчку.