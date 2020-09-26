Луческу в "Динамо" хочет заменить "нового Шевченко" на бразильца – СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу планирует сделать основным форвардом клуба бразильца, поэтому готов расстаться с украинцем Владиславом Супрягой.

Трансфер нападающего может состояться даже в случае выхода "Динамо" в Лигу чемпионов, сообщает TuttoBolognaWeb.

По информации Il Corriere dello Sport Stadio, президент "Динамо" Игорь Суркис может снизить требования к "Болонье", если итальянцы предложат ему процент от будущей перепродажи Супряги. В прессе упоминается 20%.

Трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Болонья" на два миллиона евро увеличила предложение по Супряге.

Ранее сообщалось, что судьба Супряги в "Динамо" зависит от выхода вице-чемпионов Украины в Лигу чемпионов.

Напомним, что ранее сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может стать "новым Шевченко".