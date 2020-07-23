Луческу в "Динамо" будет помогать тренер "Шахтера"
Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что Мирче Луческу в столичном клубе будет помогать молдавский специалист Александр Спиридон.
Кроме того, Луческу пригласит в "Динамо" свою научную группу, сообщает Главком.
Суркис сказал, что в клубе практически нет научной группы после смерти Анатолия Зеленцова в 2006-м, добавив, что "группа есть, но она отстала".
Напомним, что в 2014 году Мирча Луческу пригласил Спиридона стать его ассистентом в донецком "Шахтёре", где помимо тренерских обязанностей также выполнял роль переводчика. Со Спиридоном Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.
Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".
Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.
После подписания Луческу Олег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.