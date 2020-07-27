Луческу установил мировой рекорд, став тренером "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 23:28, 27.07.2020 Обновлено: 23:40, 27.07.2020

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу возглавил список самых возрастных действующих наставников в мире.

Румынский специалист подписал контракт с "бело-синими" в 74 года и 360 дней. Луческу обошел итальянского специалиста Эдоардо Рея, который работает со сборной Албании, подсчитал сайт "Динамо" Киев от Шурика.

Топ-10 самых возрастных тренеров в мире (по состоянию на 23 июля):

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Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко обратился к фанатам в связи с приходом Мирчи Луческу, чем вызвал гнев у экс-форварда "бело-синих" Артема Милевского.

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