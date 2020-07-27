Луческу установил мировой рекорд, став тренером "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу возглавил список самых возрастных действующих наставников в мире.

Румынский специалист подписал контракт с "бело-синими" в 74 года и 360 дней. Луческу обошел итальянского специалиста Эдоардо Рея, который работает со сборной Албании, подсчитал сайт "Динамо" Киев от Шурика.

Топ-10 самых возрастных тренеров в мире (по состоянию на 23 июля):

1. Мирча Луческу, "Динамо" – 74 года и 360 день

2. Эдоардо Рея, сборная Албании – 74 года и 287 дней

3. Оскар Табарес, сборная Уругвая – 73 года

4. Дик Адвокат, "Фейеноорд" – 72 года

5. Душан Баевич, сборная Боснии и Герцеговины – 71 год

6. Бернар Шалланд, сборная Косово – 69 лет

7. Шенол Гюнеш, сборная Турции – 68 лет

8. Карлуш Кейруш, сборная Колумбии – 67 лет

9. Фатих Терим, "Галатасарай" – 66 лет

10. Фернанду Сантуш, сборная Португалии – 65 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко обратился к фанатам в связи с приходом Мирчи Луческу, чем вызвал гнев у экс-форварда "бело-синих" Артема Милевского.