Луческу установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером, который когда-либо руководил командой в Лиге чемпионов.

Румынскому специалисту, которому на момент матча 1-го тура ЛЧ с "Ювентусом" исполнилось 75 лет и 84 дня, побил достижение Юппа Хайнкеса. Немец вывел мюнхенскую "Баварию" 1 мая 2018 года на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" за восемь дней до своего 73-летия.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершился со счетом 0:2. Дублем отметился Мората. Это стало первым поражением вице-чемпиона Украины при Луческу в официальных встречах.

Позже Мирча прокомментировал поединок на "Олимпийском", рассказав, к чему будет готовить "Динамо" в ЛЧ.